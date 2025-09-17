Rusya’dan Starlink’e rakip uydu internet projesi

Rusya, Elon Musk’ın Starlink sistemine alternatif olacak bir uydu internet projesi üzerinde çalışıyor. Açıklamayı, Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitry Bakanov, Soloviev LIVE programında yaptı.

Bakanov, düşük Dünya yörüngesinde görev yapacak uydularla internet hizmeti sağlanacağını ve sistemin kısa süre içinde hayata geçirileceğini söyledi. Açıklama, gazeteci Vladimir Solovyov’un “Rus askerleri Ukrayna ordusu gibi Starlink terminallerini mi kullanıyor?” sorusu üzerine geldi.

Starlink’in küresel etkisi

Elon Musk’ın geliştirdiği Starlink, binlerce uydu üzerinden sağladığı internetle özellikle uzak bölgelerde ve çatışma alanlarında kritik rol oynuyor. Ukrayna savaşında aktif kullanılan sistem, Kiev yönetimine büyük avantaj sağlamıştı.

Ukrayna’da on binlerce terminal

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, ülke genelinde 50 binden fazla Starlink terminalinin kullanıldığını açıklamıştı. Rusya ise Doğu Askeri Bölgesi’nde bu istasyonların tespit edilerek hedef alındığını duyurmuştu.

Rusya’nın geliştireceği yeni uydu internet projesi, hem askeri strateji hem de teknoloji alanında ülkeyi bağımsız hale getirmeyi amaçlıyor.