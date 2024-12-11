Rusya'dan Türk şirketlere 100 milyar dolar ticaret hedefi

18-21 Haziran 2025'te düzenlenecek olan 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) öncesinde 'Rusya'nın İş ve Yatırım Potansiyelini Türkiye'de Tanıtmak' başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi.

SPIEF'in organizatörü Roscongress Vakfı'nın Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Stuglev, toplantıda AA muhabirinin sorularını yanıtladı ve Türkiye-Rusya ticaretine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Rusya arasında 2023'te ticaret hacminin 55 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Stuglev, "İki devlet başkanı arasındaki anlaşmaya göre, 100 milyar dolara kadar ulaşmayı planlıyoruz, bu şu anda ulaşılabilir bir hedef. Büyük ihtimalle 5-7 sene içinde bu hedefe ulaşmış olacağız" dedi.

Turizm altyapısı kurmaya yönelik yatırım

Türk iş insanları için Rusya'daki potansiyel sektörlere ve faaliyet yapabilecekleri alanlara dikkati çeken Stuglev, iki ülke arasında turizm sektörünün öne çıktığını belirtti ve ekledi: "Biliyorsunuz Rusya'dan birçok turist Türkiye'ye geliyor. Fakat diğer taraftan Rusya'nın kendi içinde de turizm gelişiyor. Oldukça hızlı adımlarla gelişiyor ve buraya da Türk şirketleri yatırım yapabilir. Gereken altyapıyı kurmaya yardımcı olabilir ve bu yatırımlarından da kârlı çıkabilirler."

Atık imha sözleşmesi işbirliği

Rusya'da potansiyeli yüksek sektörler arasında ilaç, tekstil, hızlı tüketim ürünleri, enerji sektörünün yer aldığını belirten Stuglev çevre alanında da büyük yatırımlar yapabilabileceğini belirtti ve buna bir örnek verdi. Stuglev, Türkiye'den bir şirketin tekstil atıklarının imha edilmesi konusunda Rusya'dan bir şirketle sözleşme imzaladığını ve bu şekilde işbirliği geliştirdiklerini anlattı.