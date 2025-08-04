Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatında rekor!

Rusya'nın kömür ihracatı, 2025 yılının ilk yarısında Türkiye pazarında rekor düzeyde bir artış gösterdi. Kommersant gazetesinin NEFT Research verilerine dayandırdığı habere göre, Türkiye'deki hidroelektrik üretimindeki düşüş ve çimento sektöründeki yüksek talep, Rusya'dan kömür alımını artırdı.

Türkiye pazarı Rus madenciler için can simidi oldu

Geleneksel Asya pazarlarında, özellikle Çin ve Hindistan'da ihracat hacimlerinin ve fiyatlarının düşmesiyle zor günler geçiren Rus madenciler için Türkiye pazarı adeta bir can simidi işlevi gördü. Raporda, aynı dönemde Endonezya ile olan tedarik sözleşmelerindeki azalmaların, Çin pazarındaki payın artırılmasıyla telafi edildiği ve bu durumun sektöre bir miktar rahatlama sağladığı belirtildi.

Termal kömür sevkiyatları zirve yaptı

NEFT Research verilerine göre, 2025'in ilk yarısında Türkiye'ye yapılan Rus kömürü taşımacılığı 11,24 milyon tona ulaştı. Bu sevkiyatlar içinde özellikle termal kömür öne çıkarken, Haziran ayında 1,89 milyon tonluk bir aylık zirveye ulaşıldığı kaydedildi. Analistler, yıl sonuna kadar Rusya'nın Türkiye'ye yapacağı kömür ihracatının 25 ila 30 milyon tona ulaşabileceğini tahmin ediyor.