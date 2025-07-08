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Rusya'dan Twitch, TikTok, Pinterest ve Wikipedia’ya para cezası

Rusya'da, witch, TikTok, Pinterest ve Wikipedia aleyhine açılan davalar sonucunda şirketlere toplam 24,5 milyon ruble (yaklaşık 313 bin dolar) para cezası verildi.

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Rusya'dan Twitch, TikTok, Pinterest ve Wikipedia’ya para cezası
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Rusya'da, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemedikleri gerekçesiyle Twitch, TikTok, Pinterest ve Wikipedia’ya toplam 24,5 milyon ruble (yaklaşık 313 bin dolar) para cezası verildi.

Twitch, TikTok, Pinterest ve Wikipedia aleyhine açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformlarda çeşitli yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği ve yasalara uyulmadığına karar veren mahkeme, Twitch, TikTok, Pinterest’in 7’şer milyon ruble, Wikipedia’nın ise 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede söz konusu şirketlerin yanı sıra Apple, Google ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA