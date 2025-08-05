Rusya'dan yerli uçak hamlesi: Gelecek yıl seri üretime başlanacak!

Rus savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, MS-21, SJ-100 ve İl-114 model yolcu uçaklarının seri üretimine gelecek yıl başlamayı planladıklarını açıkladı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova'daki hükümet binasında Çemezov'u kabul etti.

Çemezov, görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında, MS-21 model yolcu uçağındaki 70'ten fazla sistemin Rusya'da üretildiğine işaret ederek, "Bu ay tamamen ithal ikameli uçağın havalanmasını planlıyoruz. Gelecek yılın sonuna kadar sertifikasyon uçuşlarını tamamlayıp uçaklarımızın seri üretimine başlayacağız" dedi.

Superjet olarak tabir edilen SJ-100'e ilişkin de Çemezov, "Superjet de tümüyle ithal ikameli hale geldi. Sertifikasyon uçuşları şu anda devam ediyor ve 2026'da seri üretime başlayacağız. Aynı durum İl-114 için de geçerli" diye konuştu.

Çemezov, uçak üretmenin yanı sıra bunların bakımını yapabilmenin de önemli olduğuna işaret ederek, "8 hizmet noktası oluşturduk ve 2030 yılına kadar bunlar 15'e çıkacak. Kendi servis merkezleri de olan hava yollarıyla birlikte toplamda 50 merkezimiz olacak. Hem servis hizmeti vereceğiz hem de yedek parçaları zamanında tedarik edeceğiz" bilgisini verdi.

Rus havacılık sektörü zorlu bir süreçten geçiyor

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Rusya'da en çok etkilediği sektörlerin başında havacılık geliyor.

ABD ve Avrupa Birliği, savaş dolayısıyla Rus havacılık sektörüne yönelik kapsamlı yaptırımlar uygulamaya başlarken, Rusya'ya uçak ve uçak parçası sevkiyatı yasaklanmıştı.

Rus havacılık şirketlerinin filolarında en büyük paya sahip olan Airbus ve Boeing, Rusya'ya satışları ve ülkedeki uçaklara bakım hizmeti vermeyi durdurmuş, Rus şirketlerine uçak kiralayan şirketlerin de söz konusu uçakları geri alması talep edilmişti.

Rus hükümeti, sivil havacılığı güçlendirmek için yerli uçak projelerine yönelirken, MS-21 ve SJ-100 gibi yeni nesil yolcu uçaklarının üretim süreci beklentileri henüz karşılayamadı.