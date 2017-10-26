"Rusya'nın 4 firma kararı tekelleşmeye neden olur"

26 Ekim 2017

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri, Rusya'nın Türkiye'den yapacağı domates ihracatını 4 firmayla sınırlandırmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

"Rusya Federasyonu'nun Türkiye'den sadece 4 firmaya domates ihracatı için izin vermesi kararını kesinlikle kabul etmiyoruz" denilen açıklamada, söz konusu kısıtlamanın sektörde tekelleşme ve haksız rekabete sebep olacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Uygulama, yaş meyve sebze sektörü ihracatına ve ihracatçısına büyük zararlar verecektir. Ayrıca, bu uygulama üreticiler üzerinde kartel oluşturacak ve üreticilerimiz, ürünlerini ucuz fiyattan satmak zorunda bırakılacaktır. Tek taraflı olarak belirlenen ve hangi temel ve kritere dayandırıldığı açıklanmayan firma seçimleri, sektöre hiçbir katkı yapmayacak ve gayri resmi uygulama alışkanlıklarının da doğmasına sebebiyet vererek hem ihracatçıların hem de üreticilerin büyük mağduriyet yaşamasına neden olacaktır"

TİM: 4 firma kararı kurallara aykırı

Zeybekci: Rusya'nın domates için 4 firmaya izin vermesine karşıyız

Kaynak: AA