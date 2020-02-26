Rusya'nın domates kararı sevindirdi

26 Şubat 2020

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, odanın meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomide geçen yılı, 2018'e göre daha iyi koşullarda geçirdiğini belirtti.

Antalya'nın tarım ve turizm sektörleri sayesinde iyi bir ivme yakaladığına dikkati çeken Çandır, 2019'da kentin bitkisel üretim miktarında yüzde 2,6'lık büyüme gerçekleştiğini bildirdi.

Domates üretiminin 2019'da Antalya'da yüzde 1, Türkiye genelinde ise yüzde 5 arttığını aktaran Çandır, Antalya'da örtü altı domates üretimine ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın domates ihracatındaki kota uygulamasına değinen Çandır, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin beklentisi, eski kırgınlıkların unutulması ve kotaların kaldırılması yönündeydi. Alınan kararla Rusya'ya domates ihracatımızdaki kota 200 bin tona yükseltildi. Bu sektör için önemli bir gelişme. Beklentimiz kotaların olmadığı, gümrüklerdeki işlemlerin ve ticaretin kolaylaştırıldığı bir ticaret düzeni. Antalya'nın sesini duyan ve kotanın artırılması için emek sarf eden herkese teşekkür ediyoruz."

"Zeytinin yerine tropikal meyve dikiliyor"

Ali Çandır, zeytin-zeytinyağı sezonunun geçmiş yıllara göre üreticiler ile ticaret erbabını memnun edecek rekolte ve kalite yüksekliğiyle tamamlandığını belirtti.

Antalya'da rekoltenin 70 bin ton zeytin ve 12 bin ton zeytinyağı olarak gerçekleştiğine işaret eden Çandır, "Son dönemde özellikle doğu ilçelerimizde zeytin ağaçlarının sökülerek yerine avokado gibi tropikal meyve fidanlarının dikildiği bilgisini alıyoruz. Zeytinden vazgeçmek yerine, ticari açıdan faydalı görülen ağaçların zeytinliklerin dışındaki arazilere dikilmesini öneriyoruz." diye konuştu.

Çandır, yurt dışında düzenlenen yarışmalarda birinci olan "tavşan yüreği" zeytininin coğrafi işaret belgesini aldıklarını da sözlerine ekledi.