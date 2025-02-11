Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'tan ocak ayında güçlü kar artışı

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, 2024 yılı Ocak ayında net karında önemli bir artış kaydetti. Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, net kar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artarak 132,9 milyar rubleye (yaklaşık 1,4 milyar dolar) ulaştı.

Açıklamada, bankanın öz sermaye getiri oranının Ocak ayında yüzde 22 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Faiz gelirleri yıllık bazda yüzde 9,4 artarak 231,5 milyar rubleye çıkarken, komisyon gelirleri de yüzde 2,6 artışla 50 milyar rubleye ulaştı.

Ancak, yüksek politika faiz oranlarının etkisiyle Sberbank'ın kurumsal ve bireysel kredi portföylerinde yüzde 0,5 oranında bir azalma yaşandı. Buna rağmen, banka genel performansında güçlü bir ivme yakaladı.

Sberbank, 2023 yılında 1,56 trilyon ruble ile rekor seviyede kar açıklamıştı. Bu yılın Ocak ayındaki performans, bankanın sürdürülebilir büyüme trendini koruduğunu gösteriyor.