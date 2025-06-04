Rusya'nın refah fonu geriledi! Rezervlerde artık sadece altın ve yuan var
Rusya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Ulusal Refah Fonu’nun büyüklüğü Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,76 azalarak 11,7 trilyon rubleye geriledi. Fonun GSYH’ye oranı yüzde 5,5 olarak kaydedilirken, rezervlerde yalnızca altın ve yuan cinsinden varlıklar kaldı. Rusya daha önce dolar, sterlin ve yenin ardından Euro varlıklarını da portföyünden çıkarmıştı.
Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nun mayıs ayı verilerini paylaştı. Açıklamaya göre, fonun toplam büyüklüğü geçen aya göre yüzde 0,76 azalarak 11,7 trilyon rubleye (yaklaşık 148,8 milyar dolar) geriledi.
Fonun GSYH'ye oranı yüzde 5,5
Verilere göre, 1 Haziran itibarıyla fonun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 5,5 seviyesinde bulunuyor. Fon bünyesinde altın ve Çin yuanı cinsinden varlıklar yer alıyor.
Öte yandan, Rusya geçtiğimiz yıllarda dolar, sterlin ve yen varlıklarını kademeli olarak portföyünden çıkarmıştı. Son olarak Ocak 2024'te Euro varlıklarını da sıfırlamıştı. Maliye Bakanlığı açıklamasında, "Ulusal Refah Fonu'nda dolar varlıkları Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıkları 2022'de, avro varlıkları ise Ocak 2024'te sıfırlandı" ifadesine yer verdi.