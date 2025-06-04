Rusya'nın refah fonu geriledi! Rezervlerde artık sadece altın ve yuan var

Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nun mayıs ayı verilerini paylaştı. Açıklamaya göre, fonun toplam büyüklüğü geçen aya göre yüzde 0,76 azalarak 11,7 trilyon rubleye (yaklaşık 148,8 milyar dolar) geriledi.

Fonun GSYH'ye oranı yüzde 5,5

Verilere göre, 1 Haziran itibarıyla fonun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 5,5 seviyesinde bulunuyor. Fon bünyesinde altın ve Çin yuanı cinsinden varlıklar yer alıyor.

Öte yandan, Rusya geçtiğimiz yıllarda dolar, sterlin ve yen varlıklarını kademeli olarak portföyünden çıkarmıştı. Son olarak Ocak 2024'te Euro varlıklarını da sıfırlamıştı. Maliye Bakanlığı açıklamasında, "Ulusal Refah Fonu'nda dolar varlıkları Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıkları 2022'de, avro varlıkları ise Ocak 2024'te sıfırlandı" ifadesine yer verdi.