Rusya'nın Refah Fonu rezervleri 118 milyar doları aştı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, ocakta önceki aya göre yüzde 0,67 artarak 11,96 trilyon rubleye (yaklaşık 118,8 milyar dolar) yükseldi.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 5,6 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda altın ve yuan cinsinden varlıklar mevcut. Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, Euro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.