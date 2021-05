"Rusya’nın seyahat kısıtlaması bir an önce bitmeli"

Takip Et

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan seyahat kısıtlaması gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, belirsizliğin turizmle birlikte iki ülke arasında uzun yıllara dayanan ticari ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

Belirsizliğin en geç 1 Haziran'da sona ermesi gerektiğini belirten Gözmen, şunları kaydetti: “Ülkemizin salgınla ilgili almış olduğu tedbirler meyvelerini veriyor. Vaka sayılarındaki ciddi düşüş ve halkımızın gayreti salgını önemli ölçüde kontrol altına almamıza olanak tanıdı. Devlet yetkililerimizin kısa süre önce Moskova’da gerçekleştirdiği temasların kısa süre içerisinde sonuç vereceğini temenni ediyorum. Söz konusu durum turizmle birlikte ticari ilişkilerimize de ciddi zarar veriyor. İhracatçı sektörlerimiz her yıl Rus ithalatçıların ana paydaşı olduğu büyük etkinlikler düzenliyor. Rusya’daki turizm bölgeleri yerli turistlere hizmet vermek istiyor. Bu son derece doğal bir durum ancak küresel ticarette denge unsurunu göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Geçen yılın aralık ayında Rusya’daki günlük vaka sayıları yaklaşık 30 bin civarında iken herhangi bir seyahat kısıtlaması söz konusu değildi. Her iki ülkenin turizm ve ticari ilişkileri özelinde karşılıklı olarak daha fazla yara almaması ve belirsizliğin bir an önce ortadan kalkması için bizler elimizden gelenin fazlasını yapmaya bugünden hazırız.”