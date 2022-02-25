Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi, Türk hububatçıları alternatif pazarlara sevk etti

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri müdahale ticareti etkilemeye başladı. Türk hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, önemli iki pazarı konumundaki Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler nedeniyle gerek ithalat, gerekse ihracat ayağında alternatif pazar arayışına başladı.

İstanbul Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkan Adayı Kazım Taycı, iki ülke arasından mevcut durumun bir an önce son bulmasını temenni ettiklerini belirterek, sektör olarak her duruma karşı önlemlerini de aldıklarını söyledi.

"Sevkiyat şu anda durmuş pozisyonda"

Türkiye’nin Ukrayna’dan yoğun miktarda buğday ve ayçiçeği ithal ettiğine dikkat çeken Taycı, “Özellikle yağ üretiminde ayçiçeğini kullanıyoruz. Buğday ithalatına alternatif pazarlarımız Kanada, Meksika ve Avustralya. Ayçiçeğinde ise alternatif pazarlarımız Doğu Avrupa ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya. İhracat noktasında Rusya pazarı ile herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ukrayna’da ise yükleme sorunları yaşanıyor. Sevkiyat şu anda durmuş pozisyonda. Umarım bu durum bir an önce geçer, her şeyden önce insan sağlığı birinci önceliğimiz.” dedi.

Sektör olarak ihracatta iki pazarın da alternatiflerini belirlediklerini kaydeden Taycı, bu bölgelere yönelik çalışmalara başladıklarını vurguladı.