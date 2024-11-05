Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 130,7 milyar dolara geriledi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, ekimde 60 milyar ruble azalarak 12 trilyon 730 milyar rubleye (yaklaşık 130,7 milyar dolar) geriledi. Rusya Maliye Bakanlığı, söz konusu rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 6,6 seviyesinde bulunduğunu açıkladı.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor. Rusya, Ulusal Varlık Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, Euro varlıklarını da Ocak 2024'te sıfırlamıştı.