Rusya'ya 397 milyar dolarlık ek gelir sağlayan anlaşma hangisi?

OPEC+ grubu 5 Aralık’ta aldığı kararla günlük 2 milyon varillik üretim kesintisini 2026 sonuna kadar uzatma kararı almıştı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, Rus bütçesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun uyguladığı üretim kısıntısı anlaşmasından ek 40 trilyon ruble (yaklaşık 397 milyar dolar) gelir elde ettiğini söyledi.

"Dondurulan Rus varlıklarından çok daha büyük bir rakam"

Anlaşma sayesinde petrol ve doğal gaz sektörüne yatırımların devam ettiğine işaret eden Dmitriyev, “Ayrıca anlaşma sayesinde Rus bütçesi ek 40 trilyon ruble gelir elde etti. Bu, dondurulan Rus varlıklarından çok daha büyük bir rakam” dedi.