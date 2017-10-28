"Rusya'ya domates ihracatında eskiyi yakalayabiliriz"

28 Ekim 2017

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, Rusya'da serada domates üretimine ilişkin verilen desteklere rağmen beklenen başarıya ulaşılamadığını belirterek, "Yakın bir gelecekte eski ihracatımızı domateste yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Yazgan, yaptığı açıklamada, Rusya ile son yılda hükümetler nezdinde yapılan girişimler sonucunda yaş meyve sebze ihracatında bir ivme yakalandığını söyledi.

Belli ürünler grubunda karşılıklı stratejik olarak hamleler yapıldığını dile getiren Yazgan, Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatında şimdilik sınırlı hareket ettiğini aktardı.

Rusya'da serada üretim konusunda büyük devlet destekleri oluşturulduğunu anlatan Yazgan, şöyle konuştu:

"Domatesin üretimiyle ilgili sera tesisleri kuruldu ama şu anda Türkiye'ye baktığınızda, Akdeniz bölgesinde seracılığın yaygınlaştığını görüyorsunuz. Kuzeyde seracılık bu ölçüde yaygınlaşmamış. Serada bir ürünü yetiştirebilmek için gerekli bir güneşlenme süresi var. Bu güneşlenme süresinin en iyi olduğu bölge, Akdeniz bölgesi."

Türkiye'nin kuzeyinde yeterli güneşlenme süresi olmadığı için sera yatırımlarının fazla olmadığını ifade eden Yazgan, "O yatırım karşılığında elde etmiş olduğunuz üretim, bu yatırımı karşılamıyor. Nitekim Rusya'da da bu sera üretimi denendi. Yeteri kadar ürün elde edilemeyince, olmayacağı anlaşılınca Türkiye domatesine mutlaka taleplerinin olacağını bekliyordum." dedi.

Yazgan, karşılıklı görüşmelerin sonunda yaşanan gelişmelerin ardından "Hemen kriz öncesindeki değerlere dönelim." beklentisi oluştuğunu vurgulayarak, "Politik durumlarımız da söz konusu bu konuda. Süreç biraz uzayabilir ama Rusya hükümetinin verdiği bu sera desteklerine rağmen beklenen verimin alınamaması dolayısıyla yakın bir gelecekte eski ihracatımızı domateste yakalayacağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Domates ihracatının eskiye dönmesinde ihracatçılara önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Yazgan, "İhracatçımız pazarda nitelik açısından bizleri zor durumda bırakacak ürünleri değil, kaliteli ürünlerle hareket etmesi, soğuk zincirle bunların Rusya'daki marketlere taşımasını sağlaması önem taşıyor. Türk ürünlerinin pazardaki bilinirliliği ve kalitesi tartışmasız. Ruslar tarafından çok iyi biliniyor. Bizim kaybettiğimiz zamanda Rusya'ya giren ülkelerin o pazardaki yerini tekrar kazanabilmek için kesinlikle ihracatçılarımızın doğru bir şekilde ürünü marketlere teslim etmeleri çok önem arz ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA