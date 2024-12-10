Rusya'ya sığınan Beşar Esad'ın kişisel serveti ne kadar?

Suriye’de Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı muhalif gruplar, 27 Kasım’da başlattıkları ‘yıldırım harekâtı’yla önce Halep, ardından Hama, takiben Humus ve nihayetinde başkent Şam’ı ele geçidi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkeyi terk ederek Rusya’ya sığındı. Böylece Suriye’de 13 yıllık iç savaş, 61 yıllık Baas rejimi ve 51 yıllık Esad Hanedanlığı son bulmuş oldu.

HTŞ liderliğindeki muhalif güçler Şam’a girdikten sonra ilk hedeflerden biri Esad’ın başkanlık sarayı olmuştu.

Sosyal mecralarda yayınlanan ve başkanlık sarayının otoparkında çekildiği ifade edilen görüntülere süper lüks araçlar yansımıştı.

Devrik liderin koleksiyonuna ait olduğu iddia edilen araçlar arasında Ferrari, Audi, Mercedes, GMC markalarına ait süper lüks otomobil ve cipler dikkat çekiyordu.

Beşar Esad'ın serveti ne kadar?

Peki babası Hafız Esad’ın ölümünün ardından Temmuz 2000’den Aralık 2024’e kadar Suriye’yi yöneten Beşar Esad’ın ne kadar serveti var?

Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre; Beşar Esad’ın kişisel servetinin 1,5 milyar dolar dolaylarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunun buzdağının sadece görünen kısmı olduğu da vurgulanıyor.

Esad ve aile üyelerine yönelik 2022 yılında ABD Kongresi’ne sunurulan bir raporda ise açık kaynaklara atıfla kişisel servetinin 1-2 milyar dolar arasında olduğu tahminine yer verilmişti.

Raporda Esad’ın ve geniş aile üyelerinin servetlerini tahmin etmekteki zorluğun nedeni ise aile üyelerinin varlıklarının pek çoğunun hesaba, gayrimenkul portföyüne, şirkete ve offshore vergi cennetlerine yayılmış ve gizlenmiş olması olarak gösteriliyordu.

Yine açık kaynaklara göre; Esad ve çevresinin gayrimenkuller, fabrikalar, enerji tesisleri ve yabancı mallar için lisanslar gibi çeşitli sektörlerde hisseleri bulunuyor.

Esad ve geniş ailesinin servetleri toplandığında ortaya dudak uçaklatan bir rakam çıkıyor.

Tahminlere göre; Esad rejiminin gayrimenkul, petrol, sanat eserleri ve nakit rezervleri hesaba katıldığında toplam serveti 60 milyar dolar ile 122 milyar dolar arasında olabilir.

Aile üyelerinin dondurulan varlıkları

Nisan 2017'de İspanya, Beşar'ın amcalarından birinin 740 milyon dolarlık mal varlığına el koymuştu.

Aynı yıl Birleşik Krallık, rejimle bağlantılı 124 milyon dolardan fazla varlığı dondurdu.

İsviçre geçen aylarda Beşar Esad’a ve üst düzey yetkililerine ait 50 milyon İsviçre Frangı'nı dondurdu.

2016 yılında İsviçre, kara para aklama şüpheleri nedeniyle Esad'ın kuzeni Hafız Mahluf'un Cenevre'deki bir bankada bulunan yaklaşık 3.2 milyon dolarını dondurdu.

Esad’ların Dubai'de abartılı evler, Moskova ve Londra'da lüks daireleri ve Lübnan'da gizli banka hesaplarının bulunduğu ifade ediliyor.