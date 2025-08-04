Rusya'ya tahkim darbesi: Naftogaz, Avusturya'da 120 milyon Euroluk haciz yetkisi aldı

Ukrayna’nın önde gelen enerji şirketi Naftogaz Group, Avusturya'nın Viyana İç Şehir Bölge Mahkemesinden Rusya’ya ait varlıklara el koyma ve satış izni aldı.

Bu gelişme, Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi tarafından verilen ve Rusya’nın Naftogaz’a 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini öngören Kırım Tahkim Kararının uygulanmasına yönelik önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Naftogaz’ın yaptığı açıklamaya göre, alınan mahkeme kararıyla birlikte Rusya’ya ait Avusturya’daki 20’den fazla taşınmazın haczedilmesi ve açık artırma yoluyla satılması planlanıyor. Bu varlıkların toplam değerinin 120 milyon euroyu geçtiği belirtiliyor.

Naftogaz CEO’su Sergii Koretskyi, bu kararı Rusya’nın Kırım’da şirketin varlıklarını "yasa dışı" şekilde ele geçirmesine karşı “pratik bir tazminat adımı” olarak yorumladı. Koretskyi, “Rusya er ya da geç her şeyin bedelini ödeyecek” ifadelerini kullandı.

5 milyar dolarlık tarihi tahkim

Tahkim süreci, Naftogaz’ın 2016 yılında, Rusya’nın Kırım’da enerji altyapılarını ve ekipmanlarını gasp ettiği gerekçesiyle başlattığı davaya dayanıyor. Kırım'da doğalgaz arama, üretim, taşıma, depolama ve dağıtım gibi faaliyetlerde bulunan şirketin el konulan varlıkları arasında yer altı kullanım hakları, depolanmış gaz, teknik ekipman ve altyapılar yer alıyordu.

Lahey’de kurulan tahkim heyeti, Mart 2023’te Rusya’yı yatırım anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminata mahkûm etti. Bu karar, Rusya'nın Kırım’daki faaliyetlerine karşı bugüne kadar verilen en yüksek tazminat kararı olarak kayıtlara geçti.

Rusya’nın kararı tanımayı ve ödemeyi reddetmesi üzerine, Naftogaz farklı ülkelerde kararın icrası için hukuki girişimler başlattı. Avusturya’daki haciz izni, bu sürecin somut uygulamaya geçtiği ilk adımlardan biri oldu.