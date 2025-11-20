Rusya’ya yeni yaptırım dalgası: Petrol fiyatları artışa mı geçecek?

Petrol fiyatları, ABD’nin Rus enerji şirketleri Rosneft PJSC ve Lukoil PJSC’ye yönelik yaptırımlarının devreye girmesinin beklenmesi ve Avrupa Birliği’nin Moskova’ya yönelik yeni baskı adımlarını değerlendirmesi nedeniyle yatay görünüm sergiledi.

Petrol fiyatlarında dalgalanma

Brent petrol, Çarşamba günü bir haftanın en sert gerilemesi olan yüzde 2’nin üzerindeki düşüşün ardından varil başına 63 dolar seviyesinde seyretti. ABD tipi ham petrol (WTI) ise 60 dolar bandının altında kaldı. Washington’ın Rus enerji firmalarına yönelik yaptırımları özellikle Hindistan'a yapılan sevkiyatları sekteye uğratarak piyasayı altüst etti ve Lukoil’i yurtdışı varlıkları için alıcı aramaya itti.

Savaştan bu yana en düşük düzeyde

OPEC+ ve diğer üretici ülkelerin arzı artırmasıyla birlikte piyasada yıl genelinde oluşan arz fazlası beklentisi, petrolün yıllık bazda kayıp vermesine yol açıyor. Ancak son dönemde yükselen jeopolitik tansiyon, fiyatlara sınırlı da olsa risk primi yansıttı. Rusya’nın yakıt ihracatı ise rafinerilere yönelik saldırılar ve ABD yaptırımlarının etkisiyle Kasım ayının ilk yarısında Ukrayna savaşından bu yana en düşük düzeye indi.

Yaptırımlar sonrası Lukoil’in uluslararası varlıklarına yönelik çok sayıda talip ortaya çıktı. Exxon Mobil yöneticileri, Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdul Ghani ile Çarşamba günü gerçekleştirdikleri görüşmede, ülkenin üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan West Qurna 2 sahasındaki Rus şirkete ait payı ele aldı.

Bu arada Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı finanse etme kapasitesini daha da zayıflatmak için Moskova’nın petrol taşımacılığında kullandığı “gölge filo” tankerlerine destek veren kurumlara yönelik ek yaptırımlar hazırlıyor.