'Rüya' hedef gerçekleşecek mi? Arjantin'de aylık enflasyon Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyede

Arjantin İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında artış gösterdi. Bu rakam, Temmuz 2020'den bu yana görülen en düşük aylık enflasyon oranı oldu. Açıklanan veri, piyasa beklentisi olan yüzde 2,8’in de altında kalarak ekonomistleri şaşırttı.

Yıllık enflasyon yüzde 166 seviyesinde

Enflasyonun yıllık bazda ise yüzde 166 olarak açıklandığı bildirildi. Ekim ayında yüzde 193 olarak kaydedilen yıllık enflasyonun yüzde 167’ye gerileyeceği tahmin ediliyordu. Hükümetin bütçe projeksiyonlarına göre, 2025 yılına kadar yıllık enflasyonun yüzde 18 seviyesine kadar düşmesi hedefleniyor.

Devlet Başkanı Milei’nin açıklamaları

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, enflasyon verilerinin açıklanmasından bir gün önce ulusal televizyonda yaptığı konuşmada, hükümetin enflasyonla mücadelede kararlılığını vurguladı. Milei, "Düşük enflasyon, yüksek ekonomik büyüme ve sürdürülebilir satın alma gücü hedefiyle Arjantinliler için daha iyi bir yıla giriyoruz" ifadelerini kullandı.