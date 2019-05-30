Rüzgar YEKA-2 ihalesi başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, dört bağlantı bölgesinde toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için yaptığı YEKA ihalesi başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 4 ayrı bölge için toplam bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 9 şirketin katılımıyla başladı.
Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan yapıyor.
YEKA-2 ile daha önce yapılmış bin megavat rüzgar YEKA'dan sonra 4 bölgede 250'şer megavat olmak üzere ikinci bin megavatın Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.
Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleye katılan şirketler şöyle:
- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.
- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ
- Eze İnşaat AŞ
- İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ
- Beyçeli̇k Elewan Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Üreti̇m AŞ
- Res Anatolia Holdi̇ng AŞ
- B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madenci̇li̇k Nakli̇yeci̇li̇k San. Ti̇c. AŞ
- Çini̇li̇ Res Enerji̇ Üreti̇m San. Ti̇c. AŞ
- Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ
İlk ihalede en düşük teklif Enerjisa Üretim Santralleri AŞ'den
Aydın bağlantı bölgesi 250 megavatlık ilk ihalede kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,56 dolar/cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi.
Muğla bağlantı bölgesinin 250 megavatlık ihalesinde ise kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,00 dolar/cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. verdi.
Kaynak: AA