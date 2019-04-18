Rüzgarda 2. YEKA ihalesi: 1 milyar dolarlık projeye 9 teklif

18 Nisan 2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının toplam 1000 megavat kapasiteli dört farklı bölge için yapacağı İkinci Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA RES-2) ihalesine 9 şirket başvuruda bulundu.

İhaleye katılmak için başvuran şirketlerin isimlerini bakanlıkta düzenlenen toplantıda Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan açıkladı.

Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bölgeleri için belirlenen 250'şer megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santrali projesi toplamda 1 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilecek. Söz konusu RES'ler tamamlandığında 1 milyon 200 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Tarihi daha sonra duyurulacak ihale, açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilecek ve kilovatsaat başına tavan fiyat 5,5 dolar/cent olacak. İhaleye girecek şirketler her bölge için fiyat teklifi sunacak. YEKA RES-2 ihalesi kapsamında kurulacak tesisler için lisans süresi 49 yıl olacak.

Söz konusu 9 şirketin bölgelere göre dağılımı şöyle:

Balıkesir Bölgesi

- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd.Şti

- Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ

- RES Anatolia Holding AŞ

- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

- B. Ergünler Yol Yapı İnşaat, Taahhüt, Madencilik, Nakliyecilik, Sanayi Ticaret AŞ

- Eze İnşaat AŞ

- Çinili RES Enerji Üretim Sanayi Tic. AŞ

- İklim Elektrik Yatırım, Sanayi ve Ticaret AŞ

Çanakkale Bölgesi

- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd.Şti

- Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ

- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

- Eze İnşaat AŞ

- Gem Wind Sanayi Tic. AŞ

- İklim Elektrik Yatırım, Sanayi ve Ticaret AŞ

Aydın Bölgesi

- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd.Şti

- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

- Eze İnşaat Anonim Şirket

- İklim Elektrik Yatırım ve Sanayi Ticaret AŞ

Muğla Bölgesi

- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd.Şti

- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

- Eze İnşaat AŞ

- İklim Elektrik Yatırım, Sanayi ve Ticaret AŞ

Kaynak: AA