Rüzgârda hedef büyük! Süper İzin Kanunu bu yıl geliyor: Türkiye Avrupa’da altıncı sırada

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), 2024 yılına ait Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, rüzgar enerjisi sektörünün mevcut durumu, yeni yatırımlar, bölgesel kurulu güç dağılımları ve gelecek hedefleri yer aldı.

2024 sonu itibarıyla Türkiye’nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 13.792,5 MWm seviyesine yükseldi. Sadece 2024 yılında 1.310,07 MWm yeni rüzgar enerjisi yatırımı devreye alındı. Geçen yıl elektrik üretiminin ortalama yüzde 11,34’ü rüzgâr enerjisinden karşılandı.

TÜREB Başkanı Dr. İbrahim Erden, Türkiye’nin Avrupa rüzgar enerjisi pazarında kurulu güç bakımından altıncı sırada yer aldığını belirterek, "Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa ve İsveç’in ardından geliyoruz" dedi.

Avrupa genelinde ise 2024 yılı boyunca 16,4 GW yeni rüzgar kapasitesi devreye alındı. Bunun yüzde 84’ü karasal, yüzde 16’sı ise deniz üstü rüzgâr projelerinden oluştu. Avrupa’nın toplam kurulu gücü ise 285 GW’a ulaştı.

Türkiye’nin 2035 yılına kadar 48.000 MW rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini belirten Erden, "Yıllık 5 GW kurulum hedefiyle ilerliyoruz. Depolamalı RES projeleri açısından da 2024 yılı oldukça hareketli geçti" diye konuştu.

Erden’in verdiği bilgiye göre, daha önce tahsis edilen yaklaşık 19.000 MW’lık depolamalı RES projeleriyle toplam proje stoku 24.000 MW’ı aştı. Bölgesel olarak en yüksek kurulu güç 6.000 MW’ı aşan kapasiteyle Marmara Bölgesi’nde bulunurken, Ege Bölgesi ise 4.000 MW’ı geçen kurulu gücüyle ikinci sırada yer aldı. Şehir bazında ise en yüksek kapasiteye sahip iller İzmir, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul ve Manisa oldu.

Depolamalı projelerin dağılımında ise Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Antalya ve Eskişehir ön plana çıktı.

Yenilenebilir enerji projelerine yönelik mevzuat süreçlerine de değinen TÜREB Başkanı, 2024 yılı boyunca çeşitli düzenlemelerin yakından takip edildiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yapı denetimin kaldırılması, orman izinlerinin sadeleştirilmesi ve TEA süreçlerinin yeni protokollerle hızlandırılması olumlu adımlar oldu. 2025’te yürürlüğe girmesi beklenen Süper İzin Kanunu ile birlikte süreçlerin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Bu düzenlemeler, Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında kritik bir eşik oluşturabilir.”