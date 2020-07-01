Ryanair maaş kesintisinde uzlaşamazsa 3,500 kişiyi işten çıkaracak

01 Temmuz 2020

Avrupa'nın düşük fiyatla hizmet sunan en büyük hava yolu şirketi olan Ryanair daha önce de Avrupa'daki ofislerinden 250'den fazla çalışanı işten çıkardığını ve pilotlar ile kabin mürettebatlarının da dahil olduğu 3,000 kişiyi daha işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

Şirket CEO'su Michael O'Leary, "En yüksek maaş alan pilotlardan yüzde 20, en düşük maaş alan kabin memurlarından ise yüzde 5'lik bir maaş kesintisi yapmak istiyoruz ve eğer bu kesintileri anlaşma yoluyla müzakere edebilirsek, tamamı için olmasa da işten çıkarmaların büyük bir bölümüne mani olabiliriz" dedi.