S. Arabistan'ın Türkiye’ye örtülü ambargosu alenileşti

01 Ekim 2020

AYSEL YÜCEL

Suudi Arabistan’ın 1 Ekim'den itibaren Türk mallarına ambargo uygulamaya başlayacağı yönündeki iddialar, taşımacılık sektörünü harekete geçirdi. Bu konuda en önemli adımlardan biri dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketi Maersk’ten geldi. Danimarkalı lojistik devi, Suudi Arabistan’a yük gönderen tüm müşterilerine yazı göndererek, Türkiye’den gönderilen malların gümrüğe takılabileceği uyarısında bulundu.

Maersk’in mail yoluyla müşterilerine ilettiği yazıda şu açıklamaya yer verildi: “Suudi Arabistan’da tahliye olacak, Türkiye kaynaklı tüm yüklemeler, çeşitli ithalat yasakları ve/veya gümrük işlemlerinde yavaşlatmaya maruz kalacak. Bu bağlamda, birçok yükte terminallerde ciddi beklemeler yaşanabilir veya ithalatçısı tarafından gecikmeli olarak teslim alınabilir ya da bu yüklemeler tamamen gümrüğe terk edilebilir. Kontrolümüz dışında gerçekleşen bu problemler dahilinde, Türk Ticaret Kanunu Madde 1207 uyarınca gönderilen eşyanın teslimini isteme hakkını kullanmazsa, taşıtan, navlun sözleşmesi gereğince navlunu ve diğer alacakları (demuraj, detention, varış yeri lokal ücretleri ve Türkiye’ye geri iade navlunu dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) taşıyana ödemekle yükümlü olduğunu belirtmek isteriz. Siz değerli müşterilerimize olası zararlarınızı minimuma indirmek adına gerekli gördüğünüz tüm önlemleri almanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazla bilgi ve detay için Maersk müşteri temsilcilerinizle temasa geçebilirsiniz.”

UTİKAD, Suudi birliğe sordu

Konu Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) gibi sektör STK’larının da en önemli gündemleri arasında. UTİKAD Başkanı Emre Eldener, henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmediğini, ancak sorunların büyümesinden endişe ettiklerini dile getirdi. Öte yandan UTİKAD, Suudi Arabistan Odalar Birliği Ulusal Lojistik Komitesi Müdürü Faisal A.Alsaleh’a resmi bir yazı gönderdi.

DÜNYA’nın ulaştığı ilgili yazıda UTİKAD’ın ambargo söylentilerini çeşitli kaynaklardan doğrulattığı bilgisine yer verilirken, Suudi Arabistan Krallığı'nın resmi kararının derneğe iletilmesi talebinde bulunuldu. Ancak bu konuda henüz UTİKAD’a resmi bir dönüş yapılmadı.

UND, yakın takipte

UND yetkilileri de henüz nakliyecilerden somut bir şikâyet almadıklarını, konuyu yakından takip ettiklerini ve ilgili bakanlıklarla iletişimde olduklarını söyledi. Bilindiği gibi, Suudi Arabistan’a karayolu yükleri İskenderun Limanı üzerinden Ro-Ro ile taşınıyor. UND yetkilileri, Hatay temsilcilikleri ile sürekli irtibatta olduklarını, bu konuda henüz büyük sıkıntı yaşanmadığını ifade etti. Yetkililer, sorunun çözülmemesi halinde Suudi Arabistan’a yapılan 3 milyar dolarlık ihracatın sekteye uğrayacağını dile getirdi.

Resmi açıklama gelecek

Türkiye’den Suudi Arabistan’a yük taşıyan bir havayolu şirketinin yetkilisi de DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, bu konuda Suudi Arabistanlı yetkililerle bazı görüşmeler yapıldığını ve yakında resmi olarak bilgi paylaşımında bulunacaklarını aktardı.

Rif Line Lojistik Türkiye Genel Müdürü Mehmet Serkan Erdem ise Suudi Arabistan limanlarında Türk mallarına yönelik aylardır sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, “Bu nedenle Suudi Arabistan’a yük almayı aylar önce durdurmuştuk. Malları bekletiyorlar, konteynerleri açıp mala zarar veriyorlar” dedi. Bu arada yapılan son açıklamalarda Türk ihracatçılar Suudi Arabistan’dan gelen sipariş iptallerinin yoğunlaştığını bildirdiler.

Riyad Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri ambargo iddialarını yalanladı



Türkiye Cumhuriyeti Riyad Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Mehmet Mücait Arvas, sosyal medya hesapları üzerinden ambargo iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: “Son zamanlarda Suudi Arabistan tarafından Türk mallarına resmi ambargo uygulandığı yönünde kaynağı belirsiz talihsiz açıklamalar/ haberler yapılmaktadır. Gerek ulusal gerekse uluslararası hukuka uygun olduğu sürece ticaretin engellenmesi mümkün değildir. Suudi makamları tarafından da böyle bir şeyin olmadığı teyidi birçok kez alınmıştır. Oluşturulmak istenen olumsuz ve panik havasına itibar edilmemesi, dost ve kardeş halklar arasındaki ticaretin daha da derinleştirilmesine odaklanılması gerektiği düşünülmektedir”

Suudi Arabistan'a 3 milyar dolar mal satan ihracatçılar ne diyor?



İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe: Suudi Arabistan konusuyla ilgili 1 hafta 10 günden beri çalışma içindeyiz. Önceki gün de, dün de toplantımız vardı. Ticaret müşavirlerini toplantıya çağırdık. Ambargo konusunda resmi bir tebligat yok. Son bir yılda siyasi karar ile birlikte zorlama, bekletme ve ulaşımda sıkıntılar yaşanıyordu. Şu anki olayda sorunları yaşamadan, yaşayabilecekmiş gibi bir algı yaratılıyor. Biz ticaret insanları olarak siyaseti bir tarafa bırakıp ticaret tarafında olan birim ve bölümler ile bir araya gelip olayın siyasi tarafını ekonomi tarafını ayrı bir şekilde düşünmeleri için hamleler yapmaya başlayacağız, görüşmeler yapacağız. Ticari ilişkileri geliştirip sorunları gidermeye çalışacağız. DTÖ’ye üye olan bir ülke. O şekilde bir ambargo yapma şansı yok. Öyle bir şey olursa gidilecek yer bellidir.



İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal: Baskılar 6 aydır sürüyor. Ülkede ihracatçı için şartlar her geçen gün zorlaşıyor. Kefillere devlet nezdinde baskı var. Türk malları getirmeyin deniliyor. Bu baskı giderek artıyor. Ama şu an resmi bir açıklama yok. Türk TIR’larına karşı müthiş bir sıkıntı var. Araçlar aylarca bekletiliyorlar, KDV de artırıldı. Türk malları gelmesin diye her şeyi yapıyorlar. Şimdi de ambargo haberleri ile şirketler daha da tedirgin oldu.



Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı: Şu ana resmi ambargoya yönelik resmi bir açıklama yok. Şirketler zaten zor ihracat yapıyor. Bu söylentiler nedeni ile ihracatçı iyice tedirgin oldu. ‘Ürünlerim kapıda kalır’ endişesi içinde ve mal gönderecek olanlar da göndermekten çekiniyor. Şu an mallar bir şekilde gidiyor. Elçilikten de bilgi aldık. Resmi olarak onlara da gelen herhangi bir karar yok. Sektör olarak ülkeye sattığımız ürünlerden biri de labne peyniri. Şimdi ülkeye gönderemiyoruz ve labne şu anda karaborsaya düşmüş vaziyette. YENER KARADENİZ/İSTANBUL



130 konteyner Cidde Limanı'nda bekliyor



23 Temmuz’da ilk kez DÜNYA’nın duyurduğu Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine uyguladığı zorluklar ve sıkı denetimlerle ilgili haberimizin ardından birçok firmadan telefon aldık. Geçtiğimiz günlerde de tekrar gündeme gelen Riyad yönetiminin bu kararlarının daha da arttığını öğrendik. Temmuz ayındaki haberimizde konu olan kaynaklarımızdan biri ile tekrar görüşerek yaşanan sürecin boyutlarını öğrendik. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracat yapan bir Türk şirketinin sahibi, son 10 günde Suudi yönetiminin daha da sertleşen bir politika güttüğünü iletti. “10 gün önce iş yaptığımız gümrük firmasının açıklamasına göre Cidde Limanı’nda bekleyen konteyner sayısı 96’ydı. Bu sayı şu anda 130’a çıkmış durumda” diyen ihracatçı, “En fazla etkilenen gıda ürünleri oldu.



Örneğin 20 gündür limanda bekleyen konteyner içerisinde çikolatalarımız var. Biz kendilerine gıda ürünlerinden muaf olalım teklifinde bulunduk. Onların teklifi ise ‘Made in Turkey’ yazılı ürün istemiyoruz" oldu. Bizzat görüşmelere şahit oldum. Konteynerlerde soğutma sistemi 15-21 günlük. Suudi Arabistan’ın yüksek seyreden hava sıcaklığında bu ürünler bozulmaya başlayacak ve heba olacak" diyor. Gümrükte her geçen gün ardiye için ücret ödediklerini dile getiren Türk şirketinin sahibi, “Suudi tarafındaki müşterilerimiz bizden daha fazla sorun yaşadıklarını söylemeye başladılar. Bizden daha hızlı ürün temin eden çevrede ülke yok. Alternatifimiz yok. Türk şirketlerinin yanı sıra Suudi vatandaşları da bu sorunlardan etkileniyor. Ama Riyad Yönetimi inatla Türk malı almıyor. Bize hala “paketlerinizi değiştirin" diyorlar. Siparişlerimiz düştü. Hatta iptal edilmeye başlandı" diyor. (KERİM ÜLKER)