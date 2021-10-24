Saadet parayla oluyor!

24 Ekim 2021

DÜNYA, ekonomide gündem belirlemeye devam ediyor. Katma değer vergisinin düşürülmesinden, sınır kapılarındaki aksaklıklara dek pek çok alanda mercek altına aldığı konularla tarafları bilgilendiren ve karar süreçleri için seçenek oluşturan misyonunu sürdürüyor.

Araştırmalar, değişen trendleri izleyebilmek için son derece önemli… Her cumartesi bir araştırmaya odaklanarak trendi tartışmaya açıyoruz. Bu defa boşanmayı araştırdık. Editörümüz Gülseren Üst Polat'ın haberine göre gördük ki evlenme hızı azalmış, boşanma hızı artmış…

Kanaat Önderleri’nde bu defa Nail Olpak’ı konuk etti arkadaşlarımız Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Vahap Munyar.

Evrim Küçük, bu hafta altını mercek altına aldı; “Altın, 1,900 dolar için savaşıyor.”

Takım Oyunu’nda Özge Yavuz; Doğtaş’a konuk oldu ve ekip ruhunu aktardı; “Bizde 6 kardeş de eşit maaş alır.”

Kış geliyor ve Yasemin Salih; bilmemiz gereken 5 şeyde; kış lastiklerinde işin doğrusunu araştırdı.

Koç’un Rotası’nda Tunç Diptaş; mütevazı liderliği irdeledi. Güven Bilge de bulut teknolojisine dair bir sohbeti çizgilendirdi

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, markalaşmanın ihracatımıza bir sıfır ilave edeceğini gerekçelendiriyor.

Trump mu Biden mı? Şu sıralar en çok merak edilen küresel soru bu… Paranın rotasında Ufuk Korcan, başkanlık yarışının finansa etkisini inceledi, tablolaştırdı.

Didem Eryar Ünlü’nün bu haftaki konusu, dezavantajlı gençlerin sosyal girişimciliği öğrenmesi… TÜSİAD’ın bu gençlikte iş var serisinde; 5 milyar atık ekmeğin plastiğe dönüşmesi inceleniyor.

Anekdot köşesinde Doğan Selçuk Öztürk; efsanevi Şükrü Kızılot’un eşiyle söyleşti. İlginç bir cümle; “Senin kahveci zannettiğin o kişi, Maliye Bakanı Adnan Kahveci idi.”

Fatoş Bozkuş, reklam sektörünün değişime gebe olgusunu sayfaya taşımış.

Hafta sonu mutlu geçsin, iyi okumalar…