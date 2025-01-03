Saadet Partisi'nden TÜİK'e enflasyon eleştirisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle ilgili olarak kurum önünde açıklamalarda bulundu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verileriyle TÜİK'in açıkladığı rakamlar arasında büyük bir fark olduğuna dikkat çekti.

"İktidarın yükselttiği enflasyonu düşük göstermeye çalışıyor"

Arıkan yaptığı açıklamada "Milyonlarca emekli ve memurun maaşının belirleneceği bir dönemde, enflasyon rakamlarının bu kadar düşük gösterilmesi, halkın cebinden açıkça haklarının çalınması anlamına gelir. Ülkemizdeki yüksek enflasyon ve hızla derinleşen yoksulluk, Eylül 2021'den itibaren iktidarın bilinçli olarak uyguladığı politikaların bir sonucudur. Şimdi ise, iktidarın bilerek yükselttiği enflasyonu, TÜİK ısrarla düşük göstermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Arıkan, TÜİK'in görevinin halk için adaletli veri sunmak olduğunu vurgularken açıklanan enflasyon rakamlarının bu amaca çok uzak olduğunu açıkladı.