Sabahları önünde kuyruk oluyordu, tüm şubelerini bir gecede kapattı

ABD’nin Kuzeybatı bölgesinde faaliyet gösteren ve 25 yıllık geçmişe sahip Blazing Bagels zinciri, tüm şubelerini aniden kapatarak iflas etti. Şirketin tasfiye sürecine girdiği ve faaliyetlerine kalıcı olarak son verdiği açıklandı.

Şubeler bir gecede kapandı

Zincirin beş perakende şubesi ve toptan satış operasyonları kısa süre içinde tamamen durduruldu. Çalışanlar kapanış kararını e-posta yoluyla öğrendiklerini belirtirken, birçok personelin işine hiçbir uyarı yapılmadan son verildiği bildirildi.

Kasada sadece 3 bin 747 dolar var

Mahkeme belgelerine göre şirketin iflas başvurusu sırasında elinde yalnızca 3 bin 747 dolar nakit bulunuyordu. Bu miktarın, 7-6100 çalışanlı bir işletmenin günlük maaş ödemelerini bile karşılayamayacak düzeyde olduğu vurgulandı.

Borçlar varlıkları aştı

Blazing Bagels’ın borçlarının varlıklarını ciddi şekilde aştığı ve şirketin finansal olarak sürdürülemez hale geldiği ifade edildi. Tasfiye süreci kapsamında kalan varlıkların alacaklılara dağıtılması planlanıyor. Ancak teminatsız alacaklıların büyük ölçüde zarar edeceği belirtiliyor.