Sabancı, Eşitlik Laboratuvarı kurmak için harekete geçti
Sabancı Vakfı, kuruluşunun 50. yılını Sabancı Center’da düzenlenen özel bir törenle kutladı. Vakfın yarım asırlık hayırseverlik hikâyesini konu alan belgesel ve ‘50 Yılın Hikâyesi’ adlı kitabın lansmanı da yapılırken; Güler Sabancı, Vakfın yeni dönem stratejilerini ilk kez paylaştı.
Ece CEYHUN
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Sabancı Vakfı olarak, Sabancı Üniversitesi bünyesinde bir Eşitlik Laboratuvarı kurmak için yola çıkıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bilimle desteklenmeyen hiçbir eşitlik iddiası, sürdürülebilir değildir” dedi.
Sadıka Sabancı'nın bağışı ve Sabancı Kardeşlerle başlayan Sabancı Vakfı'nın yolculuğu bugün 50 yılı devirdi. Vakfın kuruluşunun 50’nci yılı nedeniyle önceki akşam düzenlenen toplantıda konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 50 yılın sonunda büyük ve güçlü bir aileye dönüştüklerini belirtti. Sabancı, yeni bir döneme başlarken yeni stratejilerini kurgulamak için bir arama konferansı yaptıklarını aktardı ve önümüzdeki dönemde vakfın pusulası olacak mottoyu şu sözlerle açıkladı: “Hayırseverlik yaklaşımımızı ve varoluş amacımızı yeni dünyaya uygun şekilde güncelledik: ‘Daha eşit ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal gelişimi destekliyoruz.”
Çalışmalar, temalar altında toplanacak
Sabancı Vakfı’nın uzun yıllardır yürüttüğü tüm çalışmaları belirlenen temalar altında birleştirileceğini de aktaran Güler Sabancı, bu temaları da ‘nitelikli ve kapsayıcı eğitim’, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’, ‘sosyal ve kültürel yaşama katılım’ olarak sıraladı. Güler Sabancı, “Üyesi olduğumuz Avrupa Vakıflar Birliği Philea’nın raporu da dahil, tüm uluslararası kuruluşlar, filantropinin geleceğini şekillendirmede en önemli trendin ‘iklim değişikliği ve çevresel tahribatlar’ olduğunu söylüyor. Bizim arama konferansımızda da öne çıkan trend budur. İklim aciliyeti ve yarattığı afetler, eşitsizlikleri artırıyor ve derinleştiriyor. Son yıllarda birçok uygulamamızın ortak kesişiminde yer alan iklim değişikliği ve afetlerle mücadeleyi, yeni yol haritamızdaki tematik alanımız olarak konumlamaya ve güçlendirmeye karar verdik” dedi.
Sosyal meselelere verisel destek
Güler Sabancı, “Veri olmadan ilerleme sağlamak mümkün değil. Sosyal meselelerde elimizde yeterli veri yok. Bunun için de daha çok akademik araştırmaya ve bilime dayalı çalışmalara ihtiyaç var” tespitini ortaya koyarken “Sabancı Vakfı olarak, Sabancı Üniversitesi bünyesinde bir Eşitlik Laboratuvarı kurmak için yola çıkıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bilimle desteklenmeyen hiçbir eşitlik iddiası, sürdürülebilir değildir” açıklamasını yaptı.