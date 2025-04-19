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Sabancı, Eşitlik Laboratuvarı kurmak için harekete geçti

Sabancı Vakfı, kuruluşunun 50. yılını Sabancı Center’da düzenlenen özel bir törenle kutladı. Vakfın yarım asırlık hayırseverlik hikâyesini konu alan belgesel ve ‘50 Yılın Hikâyesi’ adlı kitabın lansmanı da yapılırken; Güler Sabancı, Vakfın yeni dönem stratejilerini ilk kez paylaştı.

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Sabancı, Eşitlik Laboratuvarı kurmak için harekete geçti
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Ece CEYHUN

Sabancı Vakfı Mütevel­li Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Sabancı Vak­fı olarak, Sabancı Üniversitesi bünyesinde bir Eşitlik Labora­tuvarı kurmak için yola çıkıyo­ruz. Çünkü inanıyoruz ki bilim­le desteklenmeyen hiçbir eşitlik iddiası, sürdürülebilir değildir” dedi.

Sadıka Sabancı'nın bağışı ve Sabancı Kardeşlerle başlayan Sabancı Vakfı'nın yolculuğu bu­gün 50 yılı devirdi. Vakfın ku­ruluşunun 50’nci yılı nedeniyle önceki akşam düzenlenen top­lantıda konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 50 yılın sonunda bü­yük ve güçlü bir aileye dönüş­tüklerini belirtti. Sabancı, yeni bir döneme başlarken yeni stra­tejilerini kurgulamak için bir arama konferansı yaptıklarını aktardı ve önümüzdeki dönem­de vakfın pusulası olacak mot­toyu şu sözlerle açıkladı: “Ha­yırseverlik yaklaşımımızı ve va­roluş amacımızı yeni dünyaya uygun şekilde güncelledik: ‘Da­ha eşit ve sürdürülebilir bir ge­lecek için toplumsal gelişimi destekliyoruz.”

Çalışmalar, temalar altında toplanacak

Sabancı Vakfı’nın uzun yıl­lardır yürüttüğü tüm çalışma­ları belirlenen temalar altın­da birleştirileceğini de aktaran Güler Sabancı, bu temaları da ‘nitelikli ve kapsayıcı eğitim’, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’, ‘sosyal ve kültürel yaşama ka­tılım’ olarak sıraladı. Güler Sa­bancı, “Üyesi olduğumuz Av­rupa Vakıflar Birliği Philea’nın raporu da dahil, tüm uluslara­rası kuruluşlar, filantropinin geleceğini şekillendirmede en önemli trendin ‘iklim değişik­liği ve çevresel tahribatlar’ ol­duğunu söylüyor. Bizim arama konferansımızda da öne çıkan trend budur. İklim aciliyeti ve yarattığı afetler, eşitsizlikleri artırıyor ve derinleştiriyor. Son yıllarda birçok uygulamamızın ortak kesişiminde yer alan ik­lim değişikliği ve afetlerle mü­cadeleyi, yeni yol haritamızda­ki tematik alanımız olarak ko­numlamaya ve güçlendirmeye karar verdik” dedi.

Sosyal meselelere verisel destek

Güler Sabancı, “Veri olmadan ilerleme sağlamak mümkün değil. Sosyal meselelerde eli­mizde yeterli veri yok. Bunun için de daha çok akademik araştırmaya ve bilime dayalı çalışmalara ihtiyaç var” tespi­tini ortaya koyarken “Sabancı Vakfı olarak, Sabancı Üniver­sitesi bünyesinde bir Eşitlik Laboratuvarı kurmak için yola çıkıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bilimle desteklenmeyen hiç­bir eşitlik iddiası, sürdürülebi­lir değildir” açıklamasını yaptı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL