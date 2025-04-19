Sabancı, Eşitlik Laboratuvarı kurmak için harekete geçti

Ece CEYHUN

Sabancı Vakfı Mütevel­li Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Sabancı Vak­fı olarak, Sabancı Üniversitesi bünyesinde bir Eşitlik Labora­tuvarı kurmak için yola çıkıyo­ruz. Çünkü inanıyoruz ki bilim­le desteklenmeyen hiçbir eşitlik iddiası, sürdürülebilir değildir” dedi.

Sadıka Sabancı'nın bağışı ve Sabancı Kardeşlerle başlayan Sabancı Vakfı'nın yolculuğu bu­gün 50 yılı devirdi. Vakfın ku­ruluşunun 50’nci yılı nedeniyle önceki akşam düzenlenen top­lantıda konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 50 yılın sonunda bü­yük ve güçlü bir aileye dönüş­tüklerini belirtti. Sabancı, yeni bir döneme başlarken yeni stra­tejilerini kurgulamak için bir arama konferansı yaptıklarını aktardı ve önümüzdeki dönem­de vakfın pusulası olacak mot­toyu şu sözlerle açıkladı: “Ha­yırseverlik yaklaşımımızı ve va­roluş amacımızı yeni dünyaya uygun şekilde güncelledik: ‘Da­ha eşit ve sürdürülebilir bir ge­lecek için toplumsal gelişimi destekliyoruz.”

Çalışmalar, temalar altında toplanacak

Sabancı Vakfı’nın uzun yıl­lardır yürüttüğü tüm çalışma­ları belirlenen temalar altın­da birleştirileceğini de aktaran Güler Sabancı, bu temaları da ‘nitelikli ve kapsayıcı eğitim’, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’, ‘sosyal ve kültürel yaşama ka­tılım’ olarak sıraladı. Güler Sa­bancı, “Üyesi olduğumuz Av­rupa Vakıflar Birliği Philea’nın raporu da dahil, tüm uluslara­rası kuruluşlar, filantropinin geleceğini şekillendirmede en önemli trendin ‘iklim değişik­liği ve çevresel tahribatlar’ ol­duğunu söylüyor. Bizim arama konferansımızda da öne çıkan trend budur. İklim aciliyeti ve yarattığı afetler, eşitsizlikleri artırıyor ve derinleştiriyor. Son yıllarda birçok uygulamamızın ortak kesişiminde yer alan ik­lim değişikliği ve afetlerle mü­cadeleyi, yeni yol haritamızda­ki tematik alanımız olarak ko­numlamaya ve güçlendirmeye karar verdik” dedi.

Sosyal meselelere verisel destek

Güler Sabancı, “Veri olmadan ilerleme sağlamak mümkün değil. Sosyal meselelerde eli­mizde yeterli veri yok. Bunun için de daha çok akademik araştırmaya ve bilime dayalı çalışmalara ihtiyaç var” tespi­tini ortaya koyarken “Sabancı Vakfı olarak, Sabancı Üniver­sitesi bünyesinde bir Eşitlik Laboratuvarı kurmak için yola çıkıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bilimle desteklenmeyen hiç­bir eşitlik iddiası, sürdürülebi­lir değildir” açıklamasını yaptı.