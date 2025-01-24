Sabancı Holding yöneticisinden 2025 yorumu! Sektör sektör saydı, olumlu konuştu

Sabancı Holding Finans Grup Başkanı Orhun Köstem, hem kendi şirketlerinin hem de ekonominin genel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT’ye konuşan Köstem, 2024'te enflasyon muhasebesi nedeniyle oluşan parasal kayıp-kazanç değerleri ile yüksek faiz nedeniyle mali performanslarının önceki yıllara göre azalmasına sebep olduğunu dile getirdi.

Köstem, enflasyon beklentilerinin azaldığını, enflasyonun kendisinin de azalmaya devam ettiğini belirterek "Böyle bir ortamda fiyatlama çok kolay değil. Satın alma davranışları değişiyor, eskiden yüksek enflasyon ortamında daha önce satın alma kararları veriliyordu. Davranışın değiştiğini görüyoruz" dedi.

'2025 tüm işlerde daha iyi olabilir'

Sabancı Holding yöneticisi, 2025 yılında birikimli enflasyon maliyetlerinin daha da düşmesini beklediklerini belirterek şöyle devam etti: "Faizler inmeye devam ederse enflasyondaki düşüşle beraber faizlerin de aşağı inmesi şirketlerin net kârlarındaki performansının bir önceki seneye göre iyi olmasını bekleyebiliriz. Özetle 2025 yılının 2024’e göre bütün işler için daha iyi olması umuyorum."

Köstem, enerjinin Türkiye’de olumlu bir sektör olduğunu, kendilerinin de bu alan yatırım yaptıklarını belirtirken, bankacılık için için de olumlu öngörüde bulunabileceklerini ifade etti.

Köstem, "Enflasyon - devalüasyon makasının kapanmasıyla ihracat yapan Kordsa, Brisa, Temsa gibi şirketlere olumlu katkı bekleniyor" dedi.