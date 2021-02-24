Sabancı, oyun kuruculuğa hazırlanıyor

VAHAP MUNYAR

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Grubu’nun 2020 yılı finansal sonuçlarını açıklarken, “Net kârımızı 2019’a göre yüzde 26 artırdık ve 2020 yılını 4 milyar 768 milyon lira net kârla kapattık. 2020 yılında banka dışı kombine gelirlerimiz yüzde 17 artışla 65 milyar 980 milyon liraya ulaştı” dedi. Alper, 2020 yılında topluluğun kombine satışlarının yüzde 7 artışla 104 milyar liraya çıktığını vurgulayarak 5 yıllık hedeflerini paylaştı: “5 yıl sonra bir Sabancı Topluluğu kadar büyüme gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Yani, kombine satışlar 5 yıl sonra 208 milyar liraya ulaşacak.”

Cenk Alper, Sabancı Holding CFO’su Barış Oran’la birlikte görüntülü platformda düzenlediği toplantıda şunları söyledi:

DENGELİ VE DAYANIKLI:

Pandemiye rağmen güçlü nakit pozisyonumuz, sağlam mali yapımız ve düşen borçluluk oranlarımız sayesinde finansal açıdan çok başarılı bir dönemi geride bıraktık. Elde ettiğimiz finansal sonuçlar, 2020’deki küresel zorluklara rağmen portföyümüzün ne denli dayanıklı ve dengeli olduğunun bir göstergesi. Kriz devam ederken ‘Pandemi sonrası ne olacak’ sorusunun yanıtları üzerine de kafa yorduk. Özetle 2020 yılını, pandeminin tüm kısıtlayıcı etkilerine rağmen, hedeflerimizi gerçekleştirmiş bir Topluluk olarak tamamladık.

OYUN KURUCU OLACAĞIZ:

2021 yılı teknoloji ve inovasyonun gücünü arkamıza aldığımız ve ‘yeni normal’de oyun kuruculuğa odaklandığımız bir yıl olacak. Bu kapsamda Topluluk vaadimizi ‘Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz’ olarak değiştirdik. Bu vaadimizi üç sacayağı üzerine oturtuyoruz. Birincisi iş süreçlerimizi sürdürülebilir yaşam hedefiyle yöneteceğiz. İkincisi, yaptıklarımız dünyada öncü olacak. Üçüncüsü ise Türkiye ile dünyayı iki yönlü birleştireceğiz.

3 KITADA AYAK İZİ VAR:

Sabancı Topluluğu bugün, 3 kıtada, 14 ülkede üretimi olan ve 60 binden fazla insana istihdam sağlayan bir Topluluk. ABD’den Brezilya’ya, İtalya’dan Hollanda’ya, Endonezya’dan Tayland ve Rusya’ya kadar dünyanın 3 kıtasında “Türkiye’nin Sabancı’sı”nın sağlam küresel ayak izi var. Rahmetli Sakıp Sabancı, “Hudutsuz Koşacağız” derdi. Sabancı Topluluğu için küresel pazarlarda rekabet etmek, fark yaratmak, Türkiye’yi temsil etmek her zaman öncelikli konulardan biri.

BÜYÜME BÖYLE OLDU:

• 2020’de enerji iş kolumuzun ne kadar dayanıklı olduğunu gördük. Enerji şirketlerimiz, Topluluk olarak büyümemize ciddi katkı sağladı.

• Sigorta şirketlerimiz bu dönemi oldukça başarılı geçirdi.

• Sanayide özellikle Brisa büyüme noktasında Topluluğumuza önemli katkı sundu.

• Bankacılık Türkiye’de zor bir yıl geçirdi. Buna rağmen, ekonomiye sağladığımız kredi desteğini 279 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 331 milyar TL seviyesine çıkardık.

5 YILLIK HEDEFİMİZ:

• Sabancı Topluluğu, önümüzdeki 5 yılda TÜFE artı yüzde 8 büyüme hedefliyor.

• FAVÖK’te TÜFE artı yüzde 10 büyüme planımız var.

• Döviz cinsi gelirlerimizi portföyümüzün yüzde 30’unun üzerine çıkarmayı öngörüyoruz.

• Net borç oranımız yüzde 2.2’den yüzde 2’nin altına inecek.

• Yeni ekonomi alanında iki kat büyüyeceğiz.

Kordsa ‘uzay’a uzandı Avrupa'ya da yerleşecek

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Kordsa’nın başarılarını şöyle anlattı:

•Kordsa, eskiden lastik takviye malzemeleri üreten bir şirketti, şimdi ise havacılık, uzay, otomotiv, inşaat ve basınçlı kaplara kadar birbirinden çok farklı alanlara girdi sağlıyor. Kordsa, Amerika’da 4 tane satın alma yaptı. Bugün aklınıza gelebilecek tüm uzay araçlarında Kordsa’nın ürettiği ürünler kullanılıyor. Yani uzay yarışında ‘biz de varız’ diyoruz. Nitekim NASA’nın insanlı uzay uçuşları için tasarlayıp test ettiği ve Mars’a gitmesi planlanan Orion kapsülünde Kordsa ürünleri kullanılıyor. Gerçekten ABD’deki tesisimizde ürettiğimiz ürünler, yüksek sıcaklığa dayanıklı kompozitler, dünyada sadece bizde olan teknolojiler.

• AVRUPA ATAĞI: Kordsa’nın ABD’de elde ettiği başarının benzerini Avrupa’ya da taşımayı hedefliyoruz. Şu anda Avrupa’ya İstanbul’daki Kordsa Mükemmeliyet Merkezi’nden ürün ve hizmet veriyoruz. Ancak, önümüzdeki dönemde pazara daha yakın olmayı planlıyoruz. Kordsa Avrupa’da doğrudan kendisi de yatırım yapabilir, satın alma da yapabilir. Tüm bu seçenekler üzerinde çalışmalarımız sürüyor.

Beyaz çimentoda dünya lideri olacak

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Çimsa’nın beyaz çimento atağına işaret ederek, şunları söyledi: “Çimsa, ABD’nin Teksas eyaletinde üretim tesisi kurmuştu. Son olarak ise İspanyol Bunol firmasını satın aldı. Şimdi Çimsa ile global beyaz çimento pazarında bizi liderliğe ulaştıracak bir yapılanmaya gidiyoruz. Çimsa ve Sabancı Holding ortaklığında kurulan yeni global şirketimizle birlikte bu alandaki küresel varlığımızı pekiştireceğiz.”

Dijitalleşmeye 5 milyar lira yatırdık

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, son 5 yıldaki yatırımlarının 24 milyar liraya ulaştığını belirterek şöyle konuştu:

• 5 yılda dijitalleşmeye yaptığımız yatırım, toplamın içinden 5 milyar liralık pay aldı. Önümüzdeki dönemde dijital ve yeni malzeme teknolojilerinde iki kat büyümeyi hedefliyoruz. Hali hazırda yeni ekonomiden gelen işlerin, Sabancı Topluluğu gelirlerindeki payı yüzde 6’ya ulaşmış durumda. Bu kapsamda ‘yeni ekonominin Sabancı Topluluğu banka dışı gelirlerindeki yüzde 6 olan payını 2025 sonunda yüzde 13’e yükseltmeyi hedefliyoruz.

SABANCIDX: Topluluk içindeki tüm dijital dönüşüm süreçlerinin lokomotifi konumunda. Bir taraftan topluluğun dijital dönüşümünü sağlarken, bir taraftan da grup dışı şirketlere hizmet veriyor. Yürütülen ve geliştirilen siber güvenlik çözümlerinin ve buradaki bilgi-birikimin yine yurt dışına açılması öncelikler arasında.

Yenilenebilir enerji yüzde 45’e yükseldi

Sabancı Holding CFO’su ve Enerjisa Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran, Enerjisa’nın üretim ve dağıtım tarafında borçlarını azalttığını belirterek, şunları anlattı:

• Üretim tarafında ilk kez temettü dağıtacak hale geliyoruz. Hem üretim tarafı, hem de dağıtım tarafı oldukça başarılı finansal sonuçlara ulaştı.

• Kurulu elektrik üretim gücümüz 4 bin megavata ulaştı. Bunun %45’i yenilenebilir enerjiye dönüştü. Ağırlıklı olarak HES’ler var. Rüzgardaki payımız da büyüyor. Yenilenebilir enerji oranımızı %50’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz.