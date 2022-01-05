Sabancı sigarayı 2,7 milyar TL'ye bıraktı

Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Daha önce kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) ve Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. (PMSA) sermayesinde sahip olduğu payların tamamının Philip Morris Products S.A. (PM)’ya ve/veya iştiraklerine devrinin tamamlanması amacıyla 6 Ekim 2021 tarihinde Rekabet Kurumu’na müracaat edilmiş ve söz konusu işleme Rekabet Kurulu’nun 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında izin verilmişti.

Planlanan pay devrine ilişkin gerekli koşullar yerine getirilmiş ve ilgili izin ve onaylar alınmış olup; Şirketimize ait, PHILSA sermayesinin %25’ini temsil eden 750.000 TL nominal değerli paylar ile PMSA sermayesinin %24,75’ini temsil eden 173.250 TL nominal değerli payların tamamı, kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası 2.747.308.823 TL devir bedeli karşılığında 5 Ocak 2022 tarihinde PM’ye devredilmiş ve devir bedeli aynı gün Şirketimizce tahsil edilmiştir.

Öte yandan, Şirketimiz nakit yönetimi prensipleri çerçevesinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve diğer çeşitli piyasa risklerine karşı türev araçları etkin bir biçimde kullanmakta olup, PHILSA ve PMSA paylarının satışı işlemi özelinde de döviz kuru riskine karşı koruma amaçlı finansal işlemler (hedging) gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, PHILSA ve PMSA paylarının devir bedelinin %88’i çeşitli vadeli forward sözleşmeleri ile 9,3249 TL/USD ağırlıklı ortalama döviz kuru üzerinden hedge edilmiştir.

Devir bedeli PHILSA ve PMSA’nın bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal sonuçlarına göre önceden belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır.”