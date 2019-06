Sabancı Vakfı'nın haklı gururu

03 Haziran 2019

OECD Kalkınma Merkezi’nin 2019’da Paris’te yayınladığı, OECD’nin “Survey on Private Philanthropy for Development 2013-2015 (Kalkınma İçin Filantropi Anketi)”ne dayanarak hazırlanan, “Insights on Philanthropy for Gender Equality (Cinsiyet Eşitliği için Filantropi)” raporuna göre, Sabancı Vakfı dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan ilk 7 vakıf arasında yer aldı.

OECD araştırması, dünyada 2013-2015 yılları arasında kalkınma alanında çalışmalar yürüten en büyük 147 vakıf arasında gerçekleştirildi. Listede ayrıca Oprah Winfrey Liderlik Akademisi Vakfı, Goldman Sachs Vakfı ve Chanel Vakfı gibi dünya devlerinin vakıfları yer aldı.

Sabancı Vakfı’nın kadınların güçlenmesi ve kız çocuklarının eğitimi alanında uzun yıllardır çok önemli destekler sunduğunu belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı “Cinsiyet eşitliği” hem bir insan hakları meselesi hem de toplumsal gelişmenin ön koşuludur. Sabancı Vakfı olarak, kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanında güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini aşmak amacıyla durmaksızın çalışıyoruz.

Bu alanda uzun yıllardır pek çok etkili projeyi hayata geçiriyoruz. Her kesimde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin oluşturulması, kız çocuklarının okullaşma oranının yanı sıra okula devam oranlarının da artırılması, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının teşvik edilmesi ve kadınlara eşit şartlar sunulması gibi konularda atılacak daha pek çok adım bulunuyor. Türkiye’de bu konuyu sürekli gündemde tutarak, önemli çalışmalar gerçekleştiren Vakfımızın, OECD gibi uluslararası düzeyde etkin bir kurum tarafından dünyanın önemli vakıfları sıralamasında yer alması bizi daha da cesaretlendirdi. Bu vesileyle Sabancı Vakfı’nın tüm çalışanlarını ve bu projelerimizde emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. OECD’nin Sabancı Vakfı’nı dünya ligine taşımasının teşviki ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Araştırmaya göre, gelişmekte olan ülkelerde filantropi alanındaki kuruluşların toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik desteklerinde artış gözleniyor. Bu kuruluşların bir kısmı tamamen kadınlar ve kız çocuklarına odaklanırken, diğerlerinin ise mevcut programlarına toplumsal cinsiyet eşitliği konularını dahil etmeye başladığı dikkat çekiyor. Araştırmada yer alan 147 vakıf 2013-2015 yılları arasında, gelişmekte olan ülkelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla toplam 3,7 milyar ABD doları katkı sundu.

Sabancı Vakfı 45 yıldır eşitlik için çalışıyor

Kurulduğu günden bu yana çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının erken yaşta ve zorla evliliklerin engellenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projelerine destek veriyor. Sabancı Üniversitesi ortaklığıyla sürdürdüğü “Mor Sertifika Programı” ile de eğitim ortamında toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.

Sabancı Vakfı’nın bugüne kadar kadınlara ve kız çocuklarına yönelik çalışmaları arasında kızların eğitime erişimine katkıda bulunmak için 17 ilde inşa edilen 19 öğrenci yurdu, kadının toplumsal yaşam içindeki rolünü güçlendirmek amacıyla yürütülen “Birleşmiş Milletler Ortak Programı” ve 70 ülkeden 450’den fazla kurumun üye olduğu “Girls Not Brides” platformu üyeliği bulunuyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Nevşehir’de “Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi” projesi ile özel sektörün aile içi şiddetle mücadelede aktif rol alan ve somut çözüm önerileri sunan bir paydaş olmasına öncülük eden “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesi yürütülüyor.