Sabancı’dan ayrılan Tamer Saka: Kişisel projelerimi hayata geçireceğim

Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı görevinden dün istifa ettiğini açıklayan Tamer Saka'dan bugün de yazılı bir açıklama geldi.

Profesyonel iş yaşamındaki yoğunluğa kısa molalar katmanın insanı yenilediğini aktaran Saka, yeni dönemde bir süre dinlenmeyi planladığını açıkladı. Saka, bu süreçte sivil toplum kuruluşlarındaki görevlerime yoğunlaşacak.

Saka'nın yazılı açıklaması şöyle:

"Sabancı Holding’te yaklaşık 3 senedir yürütmekte olduğum Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. 25 yıldır sürdürdüğüm profesyonel iş yaşantıma bir süre dinlendikten sonra yeni hedefler doğrultusunda devam edeceğim. Bazen profesyonel iş yaşamındaki yoğunluğa kısa molalar katmanın insanı yenilediğine inanıyorum. Ben de bu sürede uzun zamandır yapmayı planladığım bazı kişisel projelerimi hayata geçirmeyi hedefliyorum. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarındaki görevlerime yoğunlaşmayı ve hedef gruplara, üyelere değer katacak çalışmaları hayata geçirmek istiyorum."



2004 yılında Sabancı Holding bünyesine katıldı



Dr. Tamer Saka; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Sırası ile Arthur Andersen ve Ernst & Young şirketlerinde Risk Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu Müdür ve Kıdemli Müdür görevlerini yürüten Tamer Saka, 2004 yılında Risk Yönetim Direktörü olarak Sabancı Holding bünyesine katıldı. 2010 - 2011 yılları arasında Willis Londra'da, içinde Türkiye'nin de yer aldığı yaklaşık 20 ülkenin iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev aldı. Aralık 2011 tarihi itibariyle Kibar Holding Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü görevini üstlenen Tamer Saka, Mayıs 2012 itibari ile Otomotiv ve Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanı ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdü. Tamer Saka, 2014-2018 yıllarında Kibar Holding CEO’luğu görevini yürütmüştür. Nisan 2018’de Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı’na getirilen Saka, 2020’de Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı görevini üstlendi.

Dr. Saka, görev süresi boyunca Afyon Çimento, Akçansa ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kordsa, Carrefoursa Yönetim Kurulu Üyelikleri ile birlikte Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Başkanlığı, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Amerikan-Türk Konseyi (ATC) Başkan Yardımcılığı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (TKYD), Global Cement and Concrete Association(GCCA) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Üyeliği, CEMBUREAU Yönetim Kurulu Üyeliği, TUSİAD Üyeliği ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürdü.



Saka, kısa süre önce yapılan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.