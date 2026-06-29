Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük yolcu rekoru kırıldı
Yaz tatili hareketliliğinin etkisiyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 28 Haziran'da 165 bin 473 yolcuya hizmet vererek tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Aynı gün 889 uçuş gerçekleştirilirken, yoğun trafik kapsamlı operasyonel planlamayla yönetildi.
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle başlayan yaz tatili hareketliliği, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu trafiğini rekor seviyeye taşıdı.
Havalimanından yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran Pazar günü 165 bin 473 yolcuya hizmet verilerek günlük yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.
Söz konusu günde iç ve dış hatlarda toplam 889 uçuş gerçekleştirilirken, yolcu yoğunluğu Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ) ile terminal işletmecisi ISG'nin koordinasyonunda yürütülen operasyonel planlama sayesinde sorunsuz şekilde yönetildi.