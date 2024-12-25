Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pisti bir yılda 41 milyon yolcuyu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistinin bir yıldır hizmette olduğunu açıkladı. Bu pistin açılmasının ardından, havalimanında yolcu ve yük trafiğinde önemli artışlar yaşandığını belirten Bakan Uraloğlu, yeni pistin özellikle geniş gövdeli uçakların inişine olanak tanıdığını vurguladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin yanı sıra yapılan diğer yatırımlarla birlikte havalimanının kapasitesinin arttığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanımızda 2024 yılında 241 bin 536 uçak trafiği gerçekleşti ve yolcu sayısı 41 milyon 270 bin 10'a ulaştı. Bu artış, 2. pistin açılması ve diğer yatırımlar sayesinde mümkün olmuştur" dedi.

2024 yılı itibarıyla, havalimanında 420 bin 924 ton yük taşındığını ifade eden Bakan Uraloğlu, iç hatlarda yüzde 6, dış hatlarda ise yüzde 15 artış yaşandığını belirtti. Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki taksi yolu, apronlar, trafik kontrol kulesi ve diğer üst yapı tesisleriyle hizmet kalitesinin arttığına dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar, İstanbul'un uluslararası havacılık merkezi olma hedefine katkı sağlamakta ve ülkemizin ekonomi ve turizmine büyük fayda sağlamaktadır. 2. pist sayesinde, hem iç hem de dış hatlarda artan talebi karşılamamız çok daha kolay hale gelmiştir" dedi.