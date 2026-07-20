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Sabiha Gökçen'de tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 19 Temmuz'da 171 bin 460 yolcuya hizmet verilirken, 915 uçuş gerçekleştirildi. Böylece havalimanında günlük yolcu ve uçuş sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.

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Sabiha Gökçen'de tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, tarihinin en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına dün ulaşıldı.

Havalimanının meydan otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz'da havalimanında 171 bin 460 yolcu ağırlanırken 915 uçuş gerçekleşti.

Böylece havalimanında tüm zamanların en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına ulaşıldı.

Yoğunluk, HEAŞ ile terminal işletmecisi İSG'nin koordinasyonu, kapsamlı saha planlaması ve tüm kurumların eş güdümlü çalışmasıyla sorunsuz atlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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