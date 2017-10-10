Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı yüzde 8 arttı

10 Ekim 2017

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, eylül ayında 2 milyon 945 bin 484 yolcuya ev sahipliği yaptı. Eylül ayındaki yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 8 oldu. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise toplam yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 23 milyon 442 bin 348 oldu.

Öte yandan dış hat yolcu sayısı yılın 9 ayında 7,8 milyon oldu, artış oranı yüzde 7 olarak gerçekleşti. İç hat yolcu sayısı ise yine aynı dönemde 15,6 milyon olarak gerçekleşti. İç hatta artış oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, yaz aylarında yaşanan yolcu yoğunluğunun eylül ayında da devam ettiğini belirtti.

Tatil döneminin okulların açılmasına kadar sürdüğünü, eylül ayındaki yolcu artışında bunun etkin rol oynadığını dile getiren Göral, şunları kaydetti: "Eylül ayında yolcu sayımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artırdık. Hedefimiz yılın son çeyreğinde de yolcu sayımızı artırmak."

Kaynak: AA