‘Sabit fiyat’ marketlerde başladı, diğer sektörlere de sıçradı

İlk olarak Şok Market, ocak ayında makarnadan bakliyata, patatesten soğana kadar bin üründe fiyat sabitlemişti.

Migros da temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken 3 binden fazla markalı üründe ocak ayı boyunca sürekli indirim yaptı. CarrefourSA ise ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 binin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uyguladı. Fiyat sabitleme ve indirim kervanına katılan başka bir market de Happy Center olmuştu.

Ramazan ayının başında temel gıda ve temizlik alanında 900 üründe ‘sabit fiyat’ kampanyası başlatan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ise kampanya ramazandan sonra 1 ay daha uzatılmıştı. Fiyat sabitleme kampanyasına giyim ve ayakkabı sanayicileri de katılmış özellikle stoktaki ürünleri eritmek için sabit ya da indirimli ürünleri tüketiciyle buluşturmuştu.