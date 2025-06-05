Sabri Ülker Vakfı'ndan bilim temelli beslenme atağı
Sağlık Bakanlığı’nın obeziteye karşı mücadele başlattığı bu günlerde Sabri Ülker Vakfı da toplum sağlığının geliştirilmesinde dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine atıfta bulunan bir etkinlik düzenledi.
Nurdoğan A. ERGÜN/ANKARA
nurdogan.arslan@dunya.com
Bilimsel bilgiyi topluma yayma misyonuyla çalışmalarını 15 yıldır sürdüren Sabri Ülker Vakfı, Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) ile 6 Haziran Diyetisyenler Günü dolayısıyla ortak bir etkinliğe imza attı. Toplum sağlığının geliştirilmesinde diyetisyenlerin rolüne dikkati çekmek, meslekler arası iş birliğini teşvik etmek ve bilimsel bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, beden ve ruh sağlığında beslenmenin önemi masaya yatırıldı. Diyetisyenlerin sağlık sistemindeki yeri ve multidisipliner çalışma gerekliliği, sağlık ve beslenme okuryazarlığının güçlendirilmesi için iletişim odaklı yaklaşımlar, hekim-diyetisyen iş birliğinin toplum sağlığına olumlu katkısı ve Sabri Ülker Vakfı’nın bilim temelli sağlıklı yaşam vizyonu, programın öne çıkan başlıkları oldu. Öte yandan Vakıf, bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi ile bugüne kadar 7 milyondan fazla öğrenci, ebeveyn ve öğretmene ulaştı. Proje halen 25 ilde 250 okulda devam ediyor.
“İş birliğimiz, toplum sağlığının korunmasına katkı sunuyor”
Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, vakıf olarak toplum sağlığını korumayı ve sağlıklı yaşam konusunda bilimsel temellere dayanan farkındalık oluşturmayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerini söyledi. Türkiye Diyetisyenler Derneği iş birliğiyle düzenledikleri programın, diyetisyenlerin sağlık sistemindeki kritik rolünü vurgulamak, meslekler arası iş birliğini güçlendirmek ve sağlıklı beslenme kültürünü toplum genelinde yaygınlaştırmak adına önemli bir adım olduğunu belirten İçöz, “Sabri Ülker Vakfı’nda, sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesine katkılarına büyük önem verdiğimiz diyetisyenlerle iş birliğimizin, toplum sağlığının korunmasında kritik önem taşıdığını görüyoruz. Bu iş birliği, sağlık, gıda ve beslenme alanındaki doğru bilgiyi topluma ulaştırma görevini yerine getirirken bizlere de güç veriyor. Bireylerin doğru beslenme alışkanlıkları kazanmasına ve hastalıkların önlenmesine rehberlik eden diyetisyenlerin, toplumsal refaha katkısının daha görünür hale gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür etkinliklerle hem mesleki dayanışmayı hem de bilimsel iletişimi ve kanıta dayalı yaklaşımların önemini vurguluyoruz” dedi.
Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel ise 6 Haziran Diyetisyenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğin meslekler arası iş birliğinin ve dayanışmanın önemini vurgulamak için fırsat olduğunu söyledi. Özel, beslenme iletişimi ve okuryazarlığını geliştirecek bir programın çok kıymetli olacağını ifade etti.