Sabri Ülker Vakfı'ndan bilim temelli beslenme atağı

Nurdoğan A. ERGÜN/ANKARA

nurdogan.arslan@dunya.com

Bilimsel bilgiyi top­luma yayma misyonuyla çalışmala­rını 15 yıldır sürdüren Sabri Ülker Vakfı, Türkiye Diyetisyenler Derne­ği (TDD) ile 6 Haziran Diyetisyenler Günü dolayısıyla ortak bir etkinli­ğe imza attı. Toplum sağlığının ge­liştirilmesinde diyetisyenlerin ro­lüne dikkati çekmek, meslekler arası iş birliğini teşvik etmek ve bilimsel bilgi paylaşımını desteklemek ama­cıyla Hacettepe Üniversitesi Sıhhi­ye Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, beden ve ruh sağlığında beslenmenin önemi masaya yatırıl­dı. Diyetisyenlerin sağlık sistemin­deki yeri ve multidisipliner çalışma gerekliliği, sağlık ve beslenme okur­yazarlığının güçlendirilmesi için ile­tişim odaklı yaklaşımlar, hekim-di­yetisyen iş birliğinin toplum sağlı­ğına olumlu katkısı ve Sabri Ülker Vakfı’nın bilim temelli sağlıklı ya­şam vizyonu, programın öne çıkan başlıkları oldu. Öte yandan Vakıf, bilinçli nesiller yetiştirmek amacıy­la 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlı­ğı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi ile bugüne ka­dar 7 milyondan fazla öğrenci, ebe­veyn ve öğretmene ulaştı. Proje ha­len 25 ilde 250 okulda devam ediyor.

“İş birliğimiz, toplum sağlığının korunmasına katkı sunuyor”

Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Ta­lat İçöz, vakıf olarak toplum sağlı­ğını korumayı ve sağlıklı yaşam ko­nusunda bilimsel temellere dayanan farkındalık oluşturmayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerini söy­ledi. Türkiye Diyetisyenler Derne­ği iş birliğiyle düzenledikleri prog­ramın, diyetisyenlerin sağlık siste­mindeki kritik rolünü vurgulamak, meslekler arası iş birliğini güçlen­dirmek ve sağlıklı beslenme kültü­rünü toplum genelinde yaygınlaştır­mak adına önemli bir adım olduğunu belirten İçöz, “Sabri Ülker Vakfı’nda, sağlıklı yaşam bilincinin geliştiril­mesine katkılarına büyük önem ver­diğimiz diyetisyenlerle iş birliğimi­zin, toplum sağlığının korunmasın­da kritik önem taşıdığını görüyoruz. Bu iş birliği, sağlık, gıda ve beslen­me alanındaki doğru bilgiyi toplu­ma ulaştırma görevini yerine geti­rirken bizlere de güç veriyor. Birey­lerin doğru beslenme alışkanlıkları kazanmasına ve hastalıkların önlen­mesine rehberlik eden diyetisyen­lerin, toplumsal refaha katkısının daha görünür hale gelmesi gerekti­ğini düşünüyoruz. Bu tür etkinlik­lerle hem mesleki dayanışmayı hem de bilimsel iletişimi ve kanıta dayalı yaklaşımların önemini vurguluyo­ruz” dedi.

Türkiye Diyetisyenler Derneği Yö­netim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hül­ya Gökmen Özel ise 6 Haziran Di­yetisyenler Günü dolayısıyla dü­zenlenen etkinliğin meslekler arası iş birliğinin ve dayanışmanın öne­mini vurgulamak için fırsat oldu­ğunu söyledi. Özel, beslenme ileti­şimi ve okuryazarlığını geliştirecek bir programın çok kıymetli olacağını ifade etti.