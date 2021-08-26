Sac sanayiinde hedef, 3 yılda iç talebin tümünü karşılamak

İSTANBUL (DÜNYA)

Devletlerin ekonomiyi canlandırma adına yaptıkları girişimler ve imalat sanayindeki hareketlilik, demir-çelik sektörünün büyümesinde önemli rol oynuyor. Aşılanmanın yaygınlaşması ve sac kullanan sektörlerin üretimlerindeki artış yassı çelik üretimini de olumlu etkiliyor. Yassı ürünlerdeki yüksek talep üretici firmaların, mevcut kapasitelerini artırıp modernizasyon çalışmalarına ve yeni yatırımlar gerçekleştirmesini sağladı. Sektörde hedef büyük. Gelecek 3 yıl içerisinde kapasitelerin artmasının yanı sıra yüksek teknoloji gerektiren ve katma değerli üretime yönelik yatırımların devreye girmesiyle birlikte iç pazarın ihtiyacı tamamen yerli sanayici tarafından karşılanacak.

Sektör yetkilileri, Türkiye’nin ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek yassı ürün üretimine imkân sağlayacaklarını söyleyerek, "Mevcut üretime ek olarak ürün çeşitliliğine ve yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik çalışmalar hızlandı” diyor. 2021 yılının ikinci yarısı itibariyle yassı ürünlerde yeni kapasitelerin devreye girdiğini söyleyen uzmanlar, bu ürün grubunda ithalatın önüne geçileceğini ve fazla ürünlerinde ihracata aktarılacağını vurguluyor.

Üç yılda 10 milyon ton yeni kapasite devreye girecek

Çelik sektörü talepteki yüksek oranlı artış sebebiyle, dünya ölçeğinde yassı ürünlerde yaşanan arz yetersizliğini dengelemek için 2020’nin ikinci yarısından itibaren yurtiçi talebin karşılanmasına öncelik verdiğini dile getiren TCÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, 2021 yılının eylül ayı itibari ile, MMK’nın kapasitesinin devreye alınmasıyla yıllık ilave 2 milyon ton sıcak hadde ürünü piyasaya arz edilmiş olacak. Ayrıca 2022 yılının ortalarından itibaren sonraki üç yıl içerisinde 10 milyon tonun üzerinde yeni kapasitenin devreye girmesiyle, kapasite yetersizliği konusundaki tartışmalar tümüyle ortadan kalkacak ve gerek ithal ikamesi gerekse ihracat açısından yeni imkanlar oluşacak" dedi.

Yeni nesil ürünler konusunda pazardan gelen talepleri değerlendirip fizibilite çalışmaları yaptıklarını belirten Çolakoğlu Metalurji Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Erdem, "Çolakoğlu Metalurji olarak yılda 3 milyon ton sıcak sac ve yaklaşık 1 milyon ton inşaat çeliği üretimi gerçekleştiriyoruz. Sıcak sac üretim kapasitesini 4,5 milyon ton/ yıl seviyesine çıkaracak yatırımlarımız sürüyor. Bu yatırımlar tamamlandığında hem iç piyasa talebini karşıyacağız hem de ihracatımızı artıracağız" dedi.

Sektörün önde gelen üretici firmalarından Borçelik, yüksek katma değerli malzemeleri üreterek hem globalde hem de iç pazarda talebi karşılamaya yönelik adımlar atıyor. Üretimini bu hedef doğrultusunda gerçekleştiren Borçelik, bunu sağlamak adına geleceğin yeni nesil ürünlerini geliştirmeye ve Endüstri 4.0 dönüşümüne odaklanıyor. Üretim hacmine değil ürünlerde farklılaşmaya yönelik yatırımlar gerçekleştirmeye yoğunlaştıklarını belirten Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, "İç piyasada otomotiv, beyaz eşya, ısıtma-havalandırma, yapı-inşaat ve makine sanayii gibi ihracatımızın omurgasını oluşturan lokomotif sektörlerin önemli hammadde girdilerini tedarik ediyoruz. Üretim kapasitemizi artırarak iç piyasada müşterilerimizin sac ihtiyacının tamamını karşılamayı hedefliyoruz" diyor.

Sektörün işbirliği gerçekleştirdiği otomotiv, makine, beyaz eşya, savunma sanayi, gemi inşa, enerji ve elektronik sektörü gibi lokomotif sektörlerde yaşanan gelişmeler büyümeyi doğrudan etkiliyor. Haziran sonu itibarı ile otomotiv sektöründe üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23, beyaz eşya sektöründe ise yüzde 51 arttı. Bu olumlu durum doğal olarak sektörün büyüme ivmesini hızlandırıyor.

Çelikçiler, üretimde kapasite artışına giderken ihracatta da yeni pazarlar elde ediyor. Özellikle Çin’in kendi iç talebini karşılamak için geri çekildiği Uzak Doğu, Güney Asya, Güney Amerika pazarlarında ihracat payını artırmayı ve kalıcı olmayı hedefliyor. Demir-çelik sektöründe 2018’de başlayan korumacılık önlemleri Türk çelik sektörünün AB ve ABD gibi iki önemli ihracat pazarında kan kaybına yol açtı. Sektör bu süreçte alternatif pazarlara odaklanarak iki pazarda yaşadığı kan kaybının önüne geçti.

İHRACATIN ÜRETİMDEKİ PAYI YÜZDE 37'YE ULAŞTI

2021 yılının ilk yarısında çelik sektörü, yaklaşık 7,6 milyon tonluk sac üretimi gerçekleştirdi. Sektör ilk yedi ayda 1,1 azalış ile 3,3 milyon tonda ihracat yaptı. 2021 yılında ihracatın üretimdeki payı yüzde 37 seviyesine ulaştı. 2021 yılında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke: İtalya, İspanya, ABD Romanya ve Belçika olurken, ağırlıklı olarak AB ülkeleri ön planda. Ancak sektör her yıl 50’den fazla ülkeye ihracat yapmakta, Asya’dan Afrika’ya, Güney Amerika’dan Orta Doğu’ya kadar tüm bölgelere ürünlerini gönderiyor. Bu yönü ile yassı çelik sektörünün ihracatta mevcut olan tüm imkânları değerlendiriyor.

Rakamlar

7,6

milyon ton

Bu yılın ilk altı aylık yassı çelik üretimi

3,3

milyon ton

Yassı çelikte ilk yedi aylık ihracat