Sadece bir ülkeden aldıkları dudak uçuklattı: 2.1 milyar adet yumurta, 1.3 milyon ton patates, 305 bin ton et!

McDonald's, yalnızca hamburger ve patates kızartması satan bir zincir olmanın çok ötesinde, ABD ekonomisinin önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şirketin, bağımsız araştırma kuruluşu Oxford Economics’e hazırlattığı son çalışmaya göre McDonald’s, ABD ekonomisine toplam 73,3 milyar dolarlık katkı sağlıyor. Bu etki, şirketin restoranlarından tedarik zincirine, istihdamdan vergi gelirlerine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

1 milyon kişilik istihdam etkisi

Araştırmaya göre McDonald’s, ABD genelinde yaklaşık 1 milyon işi destekliyor. Bu rakamın 740 bini, doğrudan zincirin ülke içindeki restoranlarında çalışan personelden oluşuyor.

Geri kalan istihdam ise tedarikçiler, lojistik ağları ve dolaylı hizmetler aracılığıyla sağlanıyor. Çalışma, McDonald’s’ın istihdam açısından da ülke ekonomisinde kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Eyaletlere milyar dolarlar akıyor

McDonald’s’ın ekonomik etkisi, şehir ve eyalet bazında da dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Kentucky eyaletindeki Louisville kentinde şirketin yerel ekonomiye katkısı 210 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu faaliyetler 47 milyon dolarlık vergi geliri ve 3 bin 100 kişilik istihdam yaratıyor.

Şirketin merkezinin bulunduğu Chicago’da ise tablo çok daha büyük. McDonald’s, bu şehirde 30 bin 200 kişilik istihdamı destekliyor, yerel gayri safi yurt içi hasılaya 4,3 milyar dolar katkı sağlıyor ve 192 milyon dolarlık vergi geliri oluşturuyor. Kaliforniya ekonomisine 8,3 milyar dolar, Minnesota ekonomisine ise 1,2 milyar dolarlık katkı sağladığı belirtiliyor.

5,9 milyar dolarlık gıda alıyor

Araştırmaya göre McDonald’s’ın ABD GSYH’sine doğrudan katkısı 34,1 milyar dolar seviyesinde. Geri kalan etki ise dolaylı olarak tedarik zincirinden geliyor. Şirket her yıl 5,9 milyar dolar değerinde gıda ürünü satın alıyor. Bunlar arasında 305 bin ton sığır eti, 60 bin ton peynir, 1.3 milyon ton patates ve 2,1 milyar adet yumurta bulunuyor.

McDonald’s ayrıca ülke genelinde yaklaşık 20 milyar dolarlık vergi gelirini de destekliyor.