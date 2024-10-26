Sadece bu yıl 35 kez rekor kırdı! Orta Doğu gerilimi ve ABD seçimleri ons altını rekorlara taşıyor

Altın piyasasında, jeopolitik gerilimler ve ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerine yönelik belirsizlikler altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Bu yıl içerisinde 35 kez rekor yenileyen altının onsu, Orta Doğu'da süregelen çatışmalar, ABD’deki başkanlık seçimlerinin yaratacağı ekonomik politik belirsizlikler ve merkez bankalarının para politikaları sayesinde güvenli liman olarak talep görüyor.

Son dönemde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler de altın talebini destekler nitelikte. Dünya genelinde faiz oranlarının düşmesi, altını cazip hale getirirken, jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman arayışında altına yönelmesi fiyatları yukarı taşıdı.

Analistler, altın fiyatlarının kısa vadede ABD seçimleri ve merkez bankalarının alımlarına bağlı olarak artmaya devam edeceğini belirtirken, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın kazanması durumunda, bütçe açığını artıracak vergi indirimleri ve gümrük vergilerinin altın fiyatlarını daha da yukarı yönlü destekleyebileceğini belirtiyor.