Safi Holding, Sançim Bilecik Çimento'yu satın aldı

Aşkale Grubuna bağlı Sançim’in, Safi Çimento A.Ş. tarafından devralınma süreci başarılı şekilde tamamlandı. 2008 yılında temeli atılan Sançim, Güney Marmara, Kuzey Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri’nde faaliyet gösteriyor.

Holdingden yapılan açıklama şu şekilde;

"1,2 milyon ton/ yıl klinker, 1,5 milyon ton/yıl çimento üretim kapasitesine sahip olan ve Bilecik’te yer alan fabrika, hem Marmara Bölgesi’ne yakınlığı sayesinde iç piyasaya hem de Safi Holding bünyesinde bulunan Safiport Derince Limanı’na olan yakınlığı ile -tren ve lojistik avantajlarını da kullanarak- ihracat amaçlı olarak satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürecektir.



Safi Holding, uluslararası liman işletmeciliği, şeker üretimi, enerji-katı yakıt, armatörlük-kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri gibi pek çok alanda faaliyet göstermekle beraber, 5.400 kişilik istihdam sağlayan güçlü bir kuruluştur.

Yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile faaliyetlerini yürüten Safi Holding, çimento üretimi ile beraber yaratacağı iş hacmi ve ihracat kapasitesi ile birlikte Türkiye ekonomisi ve ülkemizin geleceği için katkılarını sürdürmeye devam edecektir."