Safkan Arap tayları 3,1 milyon lira gelir getirdi
TİGEM'in Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 82 Arap tayından 46'sı ihaleyle satılarak 3 milyon 101 bin lira kazanç sağlandı.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Arap tayları, Bursa'nın Karacabey Harası'nda düzenlenen ihalede satışa sunuldu.
Sultansuyu Tarım İşletmesi'ne ait 82 Arap tayından 46'sı ihaleyle satılarak 3 milyon 101 bin lira kazanç sağlandı.
Tayların 46'sının satıldığı ihalede en yüksek fiyat 220 bin lirayla "Serhat Fırtınası" isimli taya verilirken, en düşük 15 bin liradan alıcı bulan taylardan 36'sı satılamadı.
Kaynak: AA