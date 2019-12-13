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Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli için ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alacak
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Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli için ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

Tercih işlemleri 13 Aralık'ta başlayacak

Adaylar tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini girerek yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenim görmüş adayların 17 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekecek.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasındaki duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte istenilen belgeleri iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecekler. 17 Aralık itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak. 

Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmayacaklar. 

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek. 

8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire

Atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

  UNVAN     BRANŞ    ÖĞRENİM DÜZEYİ    TOPLAM  
 Biyolog     8 (Lisans)   8
 Çocuk Gelişimcisi      15 (Lisans)    15
 Dil ve Konuşma Terapisti      10 (Lisans)    10
 Diyetisyen       66 (Lisans)    66
 Ebe     1091 (Lisans)   1091
 Fizyoterapist      100 (Lisans)   100
 Hemşire     3236 (Lisans) 527 (Ortaöğretim)   3763
 İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)    10 (Lisans)   10
 Odyolog     11 (Lisans)   11
 Perfüzyonist     20 (Lisans)   20
 Psikolog     150 (Lisans)   150
 Sağlık Fizikçisi      3 (Lisans)   3
 Sosyal Çalışmacı     123 (Lisans)   123
 Sağlık Teknikeri    Adli Tıp    10 (Ön Lisans)    10
 Sağlık Teknikeri    Ağız Diş Sağlığı    91 (Ön Lisans)    91
 Sağlık Teknikeri    Ameliyat   69 (Ön Lisans)    69
 Sağlık Teknikeri    Anestezi    408 (Ön Lisans)    408
 Sağlık Teknikeri    Çevre Sağlığı   109 (Ön Lisans)    109
 Sağlık Teknikeri    Diş Protez    77 (Ön Lisans)    77
 Sağlık Teknikeri    Diyaliz    89 (Ön Lisans)    89
 Sağlık Teknikeri    Eczane    78 (Ön Lisans)    78
 Sağlık Teknikeri    Elektronörofizyoloji    16 (Ön Lisans)    16
 Sağlık Teknikeri    Evde Bakım   75 (Ön Lisans)    75
 Sağlık Teknikeri    Fizik Tedavi    32 (Ön Lisans)    32
 Sağlık Teknikeri    İlk ve Acil Yardım   617 (Ön Lisans)    617
 Sağlık Teknikeri    İş ve Uğraşı Terapisi    6 (Ön Lisans)    6
 Sağlık Teknikeri    Laboratuvar   460 (Ön Lisans)    460
 Sağlık Teknikeri    Odyometri    48 (Ön Lisans)    48
 Sağlık Teknikeri    Ortopedi   55 (Ön Lisans)    55
 Sağlık Teknikeri  Patolojik Anatomi   38 (Ön Lisans)    38
 Sağlık Teknikeri  Radyoterapi   16 (Ön Lisans)    16
 Sağlık Teknikeri  Röntgen   409 (Ön Lisans)    409
 Sağlık Teknikeri  Tıbbi Sekreter   469 (Ön Lisans)    469
 Sağlık Teknisyeni  İlk ve Acil Yardım   303 (Ortaöğretim)    303
 TOPLAM    4843 (Lisans) 3172 (Ön Lisans) 830 (Ortaöğretim)  8845

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