Sağlık Bakanlığı'na sınavsız personel alınacak

20 Mart 2020

ANKARA (DÜNYA)- Koronavirüs salgını sebebiyle Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaç duyacağı, temizlik, güvenlik, koruma, bakım-onarım işçileri sınavsız olarak noter kurasıyla alınabilecek.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte, Sağlık Bakanlığı’nın personel ihtiyacını acil karşılayabilmesi için değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici 5’inci madde ile 2020 yılı içinde Sağlık Bakanlığında; temizlik, güvenlik-koruma ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmadan doğrudan noter kurasıyla belirlenebilecek.

Talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasında açık işçi sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek. Sağlık Bakanlığı, yaptığı incelemede asıl adayın gerekli niteliği taşımadığını tespit ederse, yerine sırasıyla yedek adaylardan alım yapılacak.