Sağlık ekipmanında damping şüphesi: Çin ürünlerine inceleme

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan tebliğe göre Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9018.39.00.00.29 GTİP numarası altında yer alan “anjiyografi kateteri” ile “PTCA balon kateter” ürünlerine ilişkin damping soruşturması başlattı. Soruşturma, yerli üretici Alvimedica’nın başvurusu üzerine, Simeks ve Alfa Tıp’ın talebiyle açıldı.

Bakanlık, Çin’de geçerli iç piyasa verilerine erişilememesi nedeniyle bu ürünlerin normal değerini oluşturulmuş maliyet yöntemiyle hesapladı. ÇHC’den yapılan ithalatın CIF bazlı ağırlıklı ortalama fiyatı dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, damping marjının göz ardı edilemeyecek düzeyde olduğu belirlendi.

'Fiyat baskısı' tespit edildi

Soruşturma dönemini kapsayan incelemeler, 1 Ocak 2022–30 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin kaynaklı ithalatın hem miktar hem de pay bakımından artış gösterdiğini ortaya koydu. Ayrıca, ithal ürünlerin birim fiyatlarının 2024 yılında ve 1 Temmuz 2024–30 Haziran 2025 döneminde yerli üreticinin satış fiyatlarının altında seyrettiği ve tüm süreçte fiyat baskısı yarattığı tespit edildi.

Yerli piyasayı etkiledi

Bu süreçte yerli üretim dalının üretim, satış, kârlılık, stok durumu, istihdam, kapasite kullanım oranı ve pazar payı gibi temel göstergelerinde olumsuzluklar yaşandığı belirlendi.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, sunulan bilgi ve belgelerin yeterli olduğu sonucuna ulaşarak soruşturmanın başlatılmasına karar verdi. Tebliğ yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girerken, sürecin yürütülmesi Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülecek.