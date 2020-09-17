Sağlık personelinin ücreti artırılsın, tazminat ödensin

17 Eylül 2020

MEHMET KAYA - ANKARA

Kamu Personeli Danışma Kurulu, salgın döneminde yapılamamasının ardından gündemli olarak tekrar toplandı. Toplantı gündemi salgın ve salgından etkilenen personelin durumu olarak belirlenmişti. DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, toplantıda başta sağlık personeli olmak üzere, COVID-19 salgınıyla doğrudan mücadele eden personelin ücretinin artırılması ve “salgın tazminatı” verilmesini gündeme getirdiler. Ayrıca, COVID-19’dan vefat eden bütün personelin şehit sayılması ile bu enfeksiyonun meslek hastalığı kapsamına alınması istendi.

Sayı 4 milyonu aştı

Toplantıda 2018’den bu yana gündemde olan, öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin en düşük maaş ek göstergesinin 3600’a yükseltilmesi ana tartışma konularından biri oldu. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, gelecek toplantının gündem maddelerinin de görüşülmesi açısından verimli bir görüşme yapıldığını vurguladı.

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, “Biz 3600 ek gösterge kararının hemen yürürlüğe girmesini istedik. Sayın Bakan da ‘Bu söz verilmiş bir konu ancak ne zaman yapılacağına ilişkin imkanlara bakılacak’ dedi. Biz düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda ısrarlı olduk” dedi. Bu arada, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kamu personel sayısının 4 milyonu aştığını açıkladı.

6 gündem maddesi

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, aralarında görevde yükselme sınavlarının zorunlu olmasının da bulunduğu, kasım toplantısında görüşülmesini istedikleri 6 gündem maddesi önerdiklerini belirtti. Yalçın, liyakate dayalı görevde yükselme için sınavı gerekli gördüklerini ancak mevzuatta sınav yapmanın kurumların inisiyatifine bırakıldığını hatırlattı. “Bazı kurumlar yıllardır sınav yapmıyor. Sınav yapmayan kurumların belirlenmesi için bir çalışma yapacağız” diyen Yalçın, bu ve diğer konulara yönelik bir komisyon da kurulacağını kaydetti.

Filyasyonda çalışıyorlar

Ali Yalçın, pandemiyle ilgili konularda ise ücret ve sosyal haklar verilmesi yanında, öğretmen din adamı gibi devlet memurlarının da filyasyon ekiplerinde çalıştığını hatırlatarak, filyasyon çalışması yaparken kendi görevlerinden geri kalmanın önlenmesi ve sahadaki kimi yetki ve davranış sorunlarının ortadan kaldırılmasını istediklerini vurguladı. Yalçın, okulların açılışının da ciddi bir stres noktası olduğunu belirterek, bu konuda ilave önlem talep ettiklerini kaydetti.

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, Kasım toplantısı için ise sözleşmeli istihdam kaynaklı sorunlar, derece-kademe sınırının kaldırılması, yardımcı hizmet çalışanlarının tabi olduğu sınıf, kılık-kıyafet konusunda danışma kurulunun bir tavır alması, görevde yükselme sınavının zorunlu olması ve toplu iş sözleşmesi kanunun düzenlenmesini önerdiklerini bildirdi.

En düşük maaş 4 bin 200 oldu

300 bin sözleşmeli kadroya alındı



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, kamu personel sayısının 4 milyonu aştığını hatırlatarak, hem istihdamın arttığını hem de sosyal ve mali haklarda iyileşmeler yaptıklarını vurguladı. Selçuk, son 18 yılda doktor sayısını yüzde 175, hemşire sayısının da yüzde 365 arttığını; kamu sağlık hizmetinin bu sayede yaygınlaştırılabildiğini kaydetti. Selçuk, en düşük memur maaşının 4 bin 200 TL’ye ulaştığını, 300 bin sözleşmeli personelin de kadroya alındığını belirtti. Bu arada, Bakan Selçuk, COVİD-19 salgını döneminde yapılan nakdi yardımların 35 milyar TL’ye yaklaştığını açıkladı.