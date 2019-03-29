Sağlık sektörü EXPOMED 2019'da buluştu

29 Mart 2019

REED TÜYAP tarafından dün (28 Mart Perşembe) kapılarını açan Avrasya Bölgesi’nin ve Türkiye’nin medikal alandaki en önemli buluşma platformu EXPOMED Fuarı, 45 ülkeden 1.100’ün üzerinde marka ve marka temsilciliğini 30 Mart Cumartesi gününe kadar ağırlayacak.

Medikal sektörünün tüm paydaşlarını bu yıl 26. kez aynı çatı altında buluşturan EXPOMED, dünyanın farklı noktalarından İstanbul’a gelecek olan alım heyetlerinin de ajandasında ilk sırasında yer alıyor. Fuar, hedef ülke Irak’ın yanı sıra Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar olmak üzere 20’den fazla ülkeden alım heyetlerine ev sahipliği yaparak global gücünü ortaya koyuyor.

Fuarda sağlık sektöründeki en yeni teknolojiler, Ar-Ge ve inovatif ürünler sergileniyor.

İSEK, inovasyon alanı kurdu

EXPOMED Fuarı'nda, Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD) ve İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) destekleri ile 3. Holde özel bir “İnovasyon Alanı” organize etti. Inovasyon Alanında yer alan firmalar, fuar boyunca Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkardıkları ürünlerin tanıtımlarını gerçekleştirecek.

Ayrıca, inovasyon alanı kapsamında; Ar-Ge faaliyetlerine dayanan ürünlerini tanıtan her yaştan genç girişimci 16 firma, 5 kamu kuruluşu - üniversite araştırma merkezi ve sivil toplum kuruluşu, fuarda öne çıkan yenilikçi fikirlerin ve yerli ürünlerin tanıtıldığı dev ekranlar, kamu ve özel sektörden konuşmacılarının katılımı ile seminer programı, sağlık teknolojileri girişimcilik ekosistemine destek veren yetkili danışman firma temsilcilerinin birebir destek vereceği uzmanına danış etkinliği yer alıyor.

Fuarın ilk gününde İSEK'in inovasyon alanında Hedef Odaklı İşbirlikleri paneli düzenlendi. Prof. Dr. Cengizhan Öztürk'ün moderatörlüğünde gerçekleşen panelde İSEK teknik uzmanları Avukat Şafak Herdem ve Ömer Hızıroğlu örnek işbirliği modelleri üzerinden işbirliklerinin ulusal ve global hukuki süreçlerini değerlendirerek olası yeni işbirliği modelleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaların altını çizdi.

Herdem: Ticarileşmede başarı sağlamak zorundayız

Türkiye’nin mevcut teknoloji yatırımlarını değerlendiren ve ticarileştirmenin önemine değinen Avukat Şafak Herdem, şunları söyledi; “Ticarileştirmenin başarıya ulaşması için ne yazık ki bir formül yok, üniversitelerimiz doğru ekipler kurmalı. Doğru ekipten kastım şu; bu işin her bir aşamasını doğru okuyabilecek ve yönetecek insanlara ihtiyaç var. Mesela bu işin bir kısmı laboratuvarda, bir kısmı TTO bünyesinde en önemlisi kısım ise iş dünyasında. Demek ki ekipte akademisyenler, yöneticiler ve iş hayatından tecrübesi olan insanlar olmalı. Tabi hukuk desteği almadan olmaz bunu da eklemek gerekir. Nitekim dünyanın en başarılı örneklerine baktığımız zaman TTO’ların bu şekilde yapılandığını görüyoruz.

Mesela Imperial College London bünyesindeki Imperial Innovations’ın kadrosuna baktığımızda ekibin iki departmana ayrıldığını, birinci departmanın “teknoloji transfer ekibi” olduğunu ikinci departmanın ise “venture team” dedikleri yatırımlardan sorumlu ekip olduğunu görüyoruz. Imperial Innovation yıllık ortalama dört yüz civarında buluşa imza atan, otuz-kırk arasında lisans anlaşması imzalayan, sekiz şirket kuran ve altmış civarında patent başvurusu yapan bir kurum. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum, bizim üniversite başına düşen ortalama patent başvurusu sayımız beşi geçmez. Bir diğer başarılı örnek olan Dresden Teknik Üniversitesi (The Technische Universitat Dresden) ise bu ekibe bir de hukukçu dâhil etmiş. Ticarileştirme sürecinde aslında hukuk perspektifinin göz ardı edilmemesi TTO’larımız için olmazsa olmaz diyebileceğimiz öneme sahip."

Herdem, Türkiye’nin insan kaynağı ve birikimiyle çok ciddi potansiyele sahip olduğunu ancak bu potansiyelin doğru doktrin temeli üzerine inşa edilecek yol haritası ve anlayışla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Bu işin bir matematiksel formülü bulunmadığını dile getiren Herdem, bir üniversitenin buluşunu ticarileştireceği zaman izlemesi gereken yolu şu şekilde anlattı; "Lisans vermek, yeniden satış düzenlemeleri ile entegre bir yol haritası çizmek bir yol olabilir veya hisselere bağlı bir teknoloji değer yönetim sistemi inşa edilebilir. Burada değerlendirilmesi gereken hususlar, buluşun potansiyeli, buluşun rekabet edeceği pazarın büyüklüğü, pazardaki ihtiyaç veya rekabet. Her buluşun üzerinde özel bir çalışma yaparak buluşun potansiyeli mevcut pazar koşulları değerlendirilerek stratejik bir karara varılmalı. Aksi halde ekosistem içerisine dahil olan tüm paydaşlar genel kabul görmüş mesleki deneyimleri ile ihtiyaçlardan uzak ezberleri tekrar eder duruma düşüyor."