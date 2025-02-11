Sağlık sektöründe dev anlaşma: Novartis, Anthos Therapeutics’i 3,1 milyar dolara satın alıyor

İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis, biyofarma firması Anthos Therapeutics’i 3,1 milyar dolara kadar satın almayı kabul ettiğini açıkladı. 2019 yılında Blackstone Life Sciences ve Novartis tarafından kurulan Anthos, özellikle inme ve kan pıhtılarının tekrarlamasını önlemeye yönelik tedaviler geliştirmeye odaklanıyor. Firmanın öncü ürünü abelacimab, atriyal fibrilasyon nedeniyle yüksek inme riski taşıyan hastalar için umut vadediyor.

Novartis, bu satın alma kapsamında peşin 925 milyon dolar ödeme yapacak ve abelacimab’ın geliştirme ve ticarileştirme sürecindeki ilerlemeye bağlı olarak 2,15 milyar dolara kadar ek ödeme yapma potansiyeline sahip olacak. Satın almanın 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Anthos Therapeutics İcra Kurulu Başkanı Bill Meury, “Abelacimab, dünya çapında atriyal fibrilasyonu olan ve yüksek inme riski taşıyan milyonlarca hasta için önemli bir tedavi seçeneği olma potansiyeline sahip. Novartis'in kardiyovasküler alandaki derin tecrübesi, bu tedavinin klinik gelişimini ve pazara sunulmasını hızlandıracak” ifadelerini kullandı.

Satın alma sürecinde Goldman Sachs & Co. LLC, Anthos'un baş mali danışmanı olarak görev yaparken, Morgan Stanley & Co. LLC de finansal danışmanlık hizmeti sundu. Novartis, bu anlaşmayla kardiyovasküler tedavi alanındaki varlığını güçlendirerek, inme ve kan pıhtılaşması tedavilerinde yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor